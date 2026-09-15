पुणे

Pune News : मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्यात कार घालण्याचा प्रयत्न; दुचाकीस्वारावर गुन्हा दाखल

केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या शासकीय ताफ्यात कार शिरण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना संचेती चौकात रविवारी (ता. १३) घडली.
MP Murlidhar Mohol

MP Murlidhar Mohol

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या शासकीय ताफ्यात कार शिरण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना संचेती चौकात रविवारी (ता. १३) घडली. बेदरकारपणे दुचाकी चालविणाऱ्या कारचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
crime
car
Bike
Murlidhar Mohol
Attempt
Marathi News Esakal
www.esakal.com