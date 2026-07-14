Govind Dev Giri: "मी शिवरायांचा अनुयायी, पळपुटा नाही..." स्वामी गोविंदगिरींनी राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याच्या अफवा फेटाळल्या

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft Case Explained : अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी घोटाळ्याच्या प्रकरणानंतर ट्रस्टच्या प्रशासकीय रचनेत सतत फेरबदल होत आहेत. सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त डॉ.अनिल मिश्र यांच्यानंतर आता कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी पद सोडणार असल्याच्या चर्चेने नवीन खळबळ उडाली होती, मात्र यावर स्वामी गोविंदगिरींनी आता प्रतिक्रिया दिली आहे. आपण कोषाध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. .स्वामी गोविंदगिरी म्हणाले की, कालपासून सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये त्यांच्या राजीनाम्याच्या अफवा पसरवल्या जात होत्या, मात्र त्या खोट्या आहेत. “मी छत्रपतीचा अनुयायी आहे. मी कधीही पळणार नाही. मी १९९३ पासून पुण्यातील या निवासस्थानी राहत आहे. माझ्याकडे १० प्लॉट्स आहेत, त्यापैकी ३ ठिकाणी लोक राहतात, ५ संस्थानांचे आहेत. एक बँक अकाउंट सोडून माझ्या नावावर एकही प्रॉपर्टी नाही. माध्यमांमध्ये माझ्याविषयी चुकीच्या बातम्या दाखवल्या जात आहेत.” .चंपक राय यांचा हलगर्जीपणादानचोरी प्रकरणात त्यांनी एसआटी चौकशी आणि सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, “ चंपत राय यांचा राजीनामा स्वतः दिला आहे आणि राजीनामा दिल्यावर स्वीकारला जातो. चंपक राय यांचा हलगर्जीपणा या सगळ्या प्रकरणाला कारणीभूत आहे..वैयक्तिक भूमिका नाहीकोषाध्यक्ष पदाची जबाबदारी मान्य करताना ते म्हणाले, “कोषाध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी निश्चितपणे माझी आहे. कोषात आलेला सर्व धन, त्याचा जमा-खर्च यावर नियंत्रण ठेवणे हे माझे काम आहे. हे काम नीट चालावे म्हणून मी अकाउंटंट ठेवले आहेत, ते दर महिन्याला तपासून घेतात. मात्र आलेल्या धनामध्ये माझे काहीही संबंध नाही. स्थानिक न्यासी सर्व काम बघत होते.” “केवळ माझ्यावर अवलंबून नव्हते तर ते काम एसबीआयने ठेवले होते. आता तुरुंगात असणारे सर्व एसबीआयचे कर्मचारी आहेत. एसबीआय ही देशाची प्रतिष्ठित बँक आहे.” असंही ते म्हणाले. .दान चोरी प्रकरणात खंत राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात त्यांनी खंत व्यक्त केली. “घडलेली गोष्ट गुन्हा आहे, त्याची खंत आहे. यामुळे शरमेने मान खाली गेली आहे. गुन्हेगारांना दंड झाला पाहिजे. राम मंदिर चोरीमध्ये जबाबदारी असणाऱ्यांनी जबाबदारी घ्यावी.” ते पुढे म्हणाले, “सीसीटीव्ही अंडर मेंटेनन्स (देखभाल) चालू होते जेव्हा दानपेट्यांची मोजणी चालू होती. चोरी करणाऱ्यांनी सीसीटीव्ही आडून केले आहे. चोरीची आकडेवारी अवाच्या सव्वा सांगितली जात आहे. सुमारे ३ कोटी रुपये आसपास असावेत. बातम्या येत आहेत त्या खोट्या आहेत. माझी यात काहीच भूमिका नाही.”.Ayodhya Fraud: '५०० वर्षे वाट पाहिली, आता फक्त १५ दिवस थांबा...', राम मंदिरातील देणगी चोरीवर योगींचा इशारा; SIT तपासावर मोठे वक्तव्य.राजकीय आरोप फेटाळलेखासदार फोडण्यासाठी किंवा राजकीय कारणांसाठी केले जाणारे आरोप त्यांनी पूर्णपणे फेटाळले. “या चोरीशी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा संबंध नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. चोरी आकडेवारीवरून पराचा कावळा केला जात आहे २ हजार ९२६ वास्तूचे माहिती आम्ही समोर ठेवली, बहुमूल्य हार,पादुका आणखी काही वस्तू आणून ठेवल्या.. .इतका मोठा कांगावा केला गेला,सिंधी समाजाने २०० सोन्याच्या दिलेल्या वीटा कुठे गेल्या,आम्हाला पत्र आलं सिंधी समाजाचे. त्याला आम्ही उत्तरही दिले.त्यानंतर त्यांनी आम्हाला उत्तर दिले.. आम्ही चुकून बोललो असेही म्हटले. देशातील लोकांचा पुनर्विश्वास निर्माण केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही,पाऊस रस्ता यामुळे लोक कमी झाले आहेत.५ टक्के झाला असेल कमी...दान मोजणी करताना आतमध्ये जाणाऱ्यांना ड्रेस कोड हवा आहे का,ड्रेस कोड लागू केला, सीसीटीव्ही बंद करता येणार नाही,टेबलवर बसून कॅश मोजली जात होते त्यात बदल केला पाहिजे.बाहेर पडणाऱ्या लोकाची झडती केली जाईल एस आय टीचे म्हणणे ब्रम्ह वाक्य नसते, एस आय टी ला सिद्ध करावे लागेल तेव्हा याबाबत निर्णय घेऊया असेही स्वामी गोविंदगिरी यांनी म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.