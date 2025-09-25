Ayurveda: आयुर्वेदाबाबत जिज्ञासा जागृत करण्याची गरज; तज्ज्ञांचा सल्ला : सकाळ प्रकाशनाच्या ‘आयुर्वेद फॉर किडस’ पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे : ‘‘जनमानसात आयुर्वेदाविषयी आदर निर्माण व्हावा, यासाठी लहान मुलांमध्ये आयुर्वेदासंदर्भातील संस्कार रुजविणे आवश्यक आहे. लहान मुलांच्या माध्यमातूनच खऱ्या अर्थाने आयुर्वेदाचे ज्ञान पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचणार आहे. आयुर्वेदाबाबत जिज्ञासा, कुतूहल जागृत झाले पाहिजे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे,’’ असा सल्ला विज्ञान, शिक्षण आणि आयुर्वेद क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला..सकाळ प्रकाशनाच्या वतीने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनाचे औचित्य साधून ‘आयुर्वेद फॉर किडस ; डिस्कव्हर ते द सिक्रेटस ऑफ हेल्थ’ या इंग्रजी पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हे पुस्तक मिराया पटवर्धन (१० वर्षे) आणि चित्रा गोडबोले (११ वर्षे) या दोन मुलींनी त्यांचे आजोबा आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्यासोबत लिहिले आहे. .Premium| Bio-Codicology: 'बायोकोडिकोलॉजी' म्हणजे काय आणि ती प्राचीन ग्रंथांच्या अभ्यासासाठी कशी उपयुक्त आहे?.हा कार्यक्रम सकाळ प्रकाशन आणि कावेरी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सतर्फे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्राचे माजी संचालक डॉ. प्रमोद काळे, भारतीय संस्कृती दर्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष वैद्य एस. पी. सरदेशमुख, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, ‘फोर्स मोटर्स’चे अध्यक्ष अभय फिरोदिया, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. एस. के. जैन, राष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे सचिव वैद्य राजेंद्र हुपरीकर, शिक्षण विवेकच्या संपादक अर्चना कुडतरकर आणि कावेरी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या सचिव मालती कलमाडी आदी उपस्थित होते.."आयुर्वेदातील संशोधन लोकांसमोर यायला हवे, औषधी वनस्पतींवर आणखी संशोधन व्हायला हवे. जेणेकरून त्या गुणवत्तापूर्ण संशोधनाचे प्रमाणीकरण करणे शक्य होईल," असे उद्गार काळे यांनी काढले..डॉ. करमळकर म्हणाले, ‘‘आयुर्वेदाची ताकद जाणून घेऊन त्याकडे आदराने पाहायला हवे. हे पुस्तक आयुर्वेदाविषयी कुतूहल जागृत करणारे आहे.’’ ‘‘माणसांचे मन आयुर्वेदाकडे वळविण्यासाठी एक मोहीम म्हणून काम करायला हवे. आयुर्वेदाचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे,’’ असा सल्ला ॲड. जैन यांनी दिला. .तर फिरोदिया म्हणाले, "जनमानसात आयुर्वेदाबाबत आदर असायला हवा. परंतु, पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या प्रभावामुळे सध्या त्याची कमतरता जाणवते. परंतु, आयुर्वेदाबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. आपल्या संस्कृतीतील मूल्य, संस्कार रूजवित आयुर्वेदाकडे उत्साहाने पाहून हे ज्ञान पुढे नेणे गरजेचे आहे.’’.कार्यक्रमात डॉ. काळकर, मालती कलमाडी, वैद्य सरदेशमुख, कुडतरकर आदींनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. पटवर्धन यांनी पुस्तकाच्या निर्मितीमागील संकल्पना सांगत प्रास्ताविक केले. तर, हुपरीकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले..Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.डॉ. श्यामराव कलमाडी हायस्कूल सभागृह, एरंडवणे : सकाळ प्रकाशनाच्या वतीने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनाचे औचित्य साधून ‘आयुर्वेद फॉर किडस; डिस्कव्हर ते द सिक्रेटस ऑफ हेल्थ’ पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित मान्यवर.पुस्तकासाठी : amazon.in/dp/9349487624.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.