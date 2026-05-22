Everest Achievement: तळेगावची प्रतिमा कुंभारची एव्हरेस्ट बेस कॅम्प सर मोहीम यशस्वी; २४ व्या वर्षी गाठला अभिमानाचा शिखर प्रवास

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील प्रतिमा विजय कुंभार यांनी अत्यंत खडतर समजली जाणारी "एव्हरेस्ट बेस कॅम्प" मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. प्रतिमाने बी.टेक शिक्षण पूर्ण केले असून, सध्या सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून त्या कार्यरत आहेत. वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी त्यांनी ही साहसी मोहीम पूर्ण केली..लहानपणापासूनच प्रतिमाला ट्रेकिंगचा छंद असून, शिवदुर्ग प्रेमी प्रतिष्ठान, गिरीप्रेमी ग्रुप आणि एस. एल. एडव्हेंचर या ट्रेकिंग ग्रुपबरोबर दरमहा ट्रेक करते. वडीलांनाही २०१४ पासून गड-किल्ले ट्रेकिंगची विशेष आवड असून गड-किल्ल्यांचे संवर्धन व स्वच्छता मोहिमेत ते सातत्याने कार्यरत आहेत. वयाच्या ५२ व्या वर्षी त्यांनी लेह-लडाख बुलेट राईड यशस्वीरित्या पूर्ण केली होती..प्रतिमाने लहानपणापासूनच वडिलांसह अनेक गड-किल्ले सर केले. तामिळनाडू येथील "व्हॅली ऑफ डेथ – कोली हिल्स" येथे त्यांनी बाईक राईड ट्रेकचाही अनुभव घेतला आहे. वडिलांच्या प्रेरणेतून अनेक ट्रेक यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत..वडिलांची इच्छा होती की त्यांच्या मुलीनेही साहसी ट्रेकमध्ये मोठे यश मिळवावे. त्यासाठी एव्हरेस्ट वीर लहू उघडे यांच्या एस. एल. एडव्हेंचर्स समूहामार्फत एव्हरेस्ट बेस कॅम्प मोहिमेत सहभागी करण्यात आले. शारीरिक आणि मानसिक क्षमता सिद्ध करण्यासाठी नियमित योगा आणि सूर्यनमस्कार केले. तसेच सह्याद्रीतील काही सराव ट्रेक केले..मोहिमेपूर्वी कात्रज–सिंहगड नाईट ट्रेक, सिंहगड–राजगड–तोरणा दोन दिवसांचा नाईट ट्रेक तसेच हरिश्चंद्रगड नाईट ट्रेक अशा अनेक सराव मोहिमा केल्या.१ मे ते १६ मे दरम्यान पार पडलेल्या या मोहिमेची सुरुवात काठमांडू येथून झाली. लुकला, नामचे बाजार, डेंगबोचे आणि लोगोचे मार्गे एव्हरेस्ट बेस कॅम्पपर्यंतचा प्रवास यशस्वीरित्या पूर्ण केला.."या यशाबद्दल स्वातंत्र्य सैनिक रायकुमार गुजर प्रशाले तर्फे प्रतिमाचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. तसेच नामदेव दादा प्रतिष्ठान, तांबवे (ता. वाळवा, जि. सांगली) यांच्या वतीने सन्मानचिन्ह देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला. शिवदुर्ग प्रेमी प्रतिष्ठानच्या १०१ व्या ट्रेक मोहिमेमध्येही सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले आहे. हा क्षण माझ्या आयुष्यातील अत्यंत अभिमानास्पद आणि अविस्मरणीय ठरला असल्याचे प्रतिमा कुंभार यांनी सांगितले."