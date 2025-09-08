पुणे

आयुषचा मृतदेह हत्येच्या ३ दिवसानंतरही ससूनमध्येच, अंत्यसंस्काराला इतका वेळ का?

Ayush Komkar : वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आली. आयुष कोमकरच्या हत्येनंतर तीन दिवस झाले तरी अद्याप त्याच्यावर अंत्यसंस्कार झालेले नाहीत.
Pune Crime

Sakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला आंदेकर-कोमकर गँगवॉरचा भडका उडाला. वर्षभरापूर्वी झालेल्या वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आली. ५ सप्टेंबर रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास नाना पेठेत झालेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली. आयुष हा वनराज आंदेकर हत्या प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकर याचा मुलगा होता. तसंच वनराजचा सख्खा भाचाही होता.

pune
crime
Crime News
Govinda Komkar murder
Ayush Komkar

