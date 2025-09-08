आयुषचा मृतदेह हत्येच्या ३ दिवसानंतरही ससूनमध्येच, अंत्यसंस्काराला इतका वेळ का?

पुण्यात गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला आंदेकर-कोमकर गँगवॉरचा भडका उडाला. वर्षभरापूर्वी झालेल्या वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आली. ५ सप्टेंबर रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास नाना पेठेत झालेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली. आयुष हा वनराज आंदेकर हत्या प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकर याचा मुलगा होता. तसंच वनराजचा सख्खा भाचाही होता. .वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळी कट रचत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. पोलिसांनी एक कट उधळून लावला होता. पण आंदेकर टोळीनं नाना पेठेत गणेश कोमकरच्या मुलाची हत्या करून डाव साधला. दरम्यान, आयुष कोमकरच्या हत्येनंतर तीन दिवस झाले तरी अद्याप त्याच्यावर अंत्यसंस्कार झालेले नाहीत. त्याचा मृतदेह ससून रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे..मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी नातवाला संपवलं, आजोबा बंडू आंदेकरसह ११ जणांवर गुन्हा दाखल.आयुष कोमकरच्या हत्येनंतर पुण्यात नाना पेठेत तणावाची स्थिती निर्माण झाली. यामुळे त्यावेळी अंत्यसंस्कार करू दिले गेले नाहीत. तसंच गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा फौजफाटा विसर्जन मिरवणुकीसाठी तैनात करण्यात आला होता. पोलीस दल गणेश विसर्जनासाठी बंदोबस्ताला असल्यानं आयुष कोमकरच्या अंत्यसंस्कारासाठी पोलिसांचा फौजफाटा देणं शक्य नव्हतं..वनराजच्या हत्या प्रकरणात आयुषचे वडील गणेश कोमकर, काका जयंत कोमकर आणि काकी संजीवनी कोमकर हे तुरुंगात आहेत. त्यांनी आयुषवर अंत्यसंस्कारासाठी पॅरोलची मागणी केली होती. पण तिघांपैकी केवळ आय़ुषचे वडील गणेश कोमकर याला पॅरोल मंजूर केला गेला..गणेश कोमकर सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहे. त्याला पुण्यात आणायला वेळ लागणार असल्यानं आयुषवर अंत्यसंस्कार होऊ शकले नाहीत. गणेश कोमकर आज पुण्यात आल्यानंतर आयुषवर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. आयुषचा मृतदेह ससून रुग्णालयाच्या शवागारातून आज बाहेर काढला जाणार आहे..पुणे पोलिसांनी आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आंदेकर कुटुंबावर गुन्हा दाखल केलाय. यात आयुषचे आजोबा बंडू आंदेकर यांच्यासह १३ जणांचा समावेश आहे. बंडू आंदेकर हे आंदेकर टोळीचे प्रमुख असून ते वनराज आंदेकरचे वडील आहेत. मुलाच्या हत्येसाठी आंदेकर टोळीने बंडु आंदेकरांच्या नातवालाच संपवलं. आयुष १९ वर्षांचा होता, तो क्लासमधून आला असताना घराच्या बेसमेंटजवळच त्याच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.