Ayush Komkar Case : आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आंदेकर कुटुंबातल्या आणखी चौघांना अटक, हत्येनंतर गुजरातला झालेले फरार
Ayush Komkar Case : आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आंदेकर कुटुंबातल्या आणखी चौघांना अटक, हत्येनंतर गुजरातला झालेले फरार

Ayush Komkar Murder Case : आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी मोठी कारवाई करत आणखी चौघांना अटक केलीय. अटक केलेले चौघेही आंदेकर कुटुंबातील असून ते हत्येनंतर गुजरातला फरार झाले होते.
पुण्यात नाना पेठ परिसरात टोळीयुद्धातून आयुष कोमकर याची हत्या झाली होती. या हत्या प्रकरणी पोलिसांनी सुरुवातीला हल्लेखोरांसह आयुषचे आजोबा बंडु आंदेकर यांच्यासह ८ जणांना अटक केली होती. आता आंदेकर कुटुंबातील आणखी चौघांना अटक करण्यात आलीय. आयुषच्या हत्येनंतर चौघेही फरार झाले होते. त्यांना पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं गुजरातमधून ताब्यात घेतलं.

