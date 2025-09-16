Pune Crime : काल बापाने न्यायालयात एन्काउंटरची भीती केली व्यक्त, आज कृष्णा आंदेकर पोलिसांनी शरण; आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट

Summaryआयुष कोमकर हत्याकांडातील फरार आरोपी आणि आंदेकर टोळीचा म्होरक्या कृष्णा आंदेकर पुणे पोलिसांना शरण आला.बंडू आंदेकर आणि इतर ८ आरोपींना आधीच अटक असून न्यायालयीन सुनावणीत पोलिसांवर धमकी व त्रासाचे आरोप झाले.ही हत्या माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या हत्येच्या बदल्यात केल्याची चर्चा सुरू आहे..आंदेकर टोळीचा म्होरक्या कृष्णा आंदेकरअखेर पुणे पोलिसांना शरण आला आहे. आपापसातील भांडणातून नाना पेठेत आयुष कोमकर याची गणेश विसर्जनाच्या आदल्या दिवशी याची गोळया घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठीच त्याचे वडील बंडू आंदेकर अन् भाऊ कृष्णा आंदेकरने हे हत्याकांड घडविले असल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकरणी बंडू आंदेकर यांच्यासह अनेकांना अटक करण्यात आली तर कृष्णा फरार होता. .दरम्यान कृष्णा आंदेकर याला न्यायलयात हजर व्हायला सांग, नाहीतर गोळ्या घालतो अशी धमकी पोलिसांनी दिल्याचा आरोप बंडू आंदेकरने न्यायलयात सुनावणी दरम्यान केल्याने एकच खबळ माजली तसेच पोलीस आम्हाला कोठडीमध्ये त्रास देत आहेत अशी तक्राही आंदेकर कुटुंबाने न्यायालयात केली होती. मात्र आता कृष्णा आंदेकर समर्थ पोलिस ठाण्यात शरण आल्याने वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे.कृष्णा आणि मृत वनराज आंदेकरचा भाचा आयुष कोमकर हा हा 5 सप्टेंबर रोजी क्लासवरून परत येऊन इमारतीच्या पार्किंगमध्ये मोटारसायकल लावत होता. तेवढ्यातच दोघांनी आयुषवर नेम धरत गोळ्या झाडल्या. गंभीर जखमी झालेला आयुष तिथेच रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला. गेल्यावर्षी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. त्याचाच बदला घेण्यासाठी बंडू आंदेकर तसेच मृत वनराज याचा भाऊ कृष्णा आंदेकर हे हत्याकांड घडविल्याची चर्चा सुरु आहे..या प्रकरणात आतापर्यंत पोलिसांनी बंडू आंदेकरसह ८ जणांना अटक केली होती, आता फरार कृष्णा आंदेकरलाही अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान काल ८ आरोपींना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे..FAQsप्र.१: आयुष कोमकरची हत्या कधी झाली? उ. ५ सप्टेंबर रोजी, गणेश विसर्जनाच्या आदल्या दिवशी.प्र.२: हत्या कोणी केली?उ. बंडू आंदेकर व त्याचा मुलगा कृष्णा आंदेकर यांच्यावर आरोप आहेत.प्र.३: हत्या का करण्यात आली? उ. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी.प्र.४: किती लोकांना अटक झाली आहे? उ. बंडू आंदेकरसह ८ जणांना आधी अटक झाली होती, आता कृष्णा आंदेकरलाही अटक झाली.प्र.५: आंदेकर कुटुंबाने न्यायालयात काय आरोप केले? उ. पोलिसांनी कोठडीत त्रास दिला आणि "शरण आलो नाही तर गोळ्या घालतो" अशी धमकी दिली असा आरोप..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.