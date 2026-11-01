Pune Railway: आझाद हिंद एक्स्प्रेस आता वेळेवर सुटणार! पुणे रेल्वे प्रशासनाने तयार केली २२ डब्यांची स्क्रॅच रेल्वे

पुणे : पुणे-हावडा आझाद हिंद एक्स्प्रेसला पुण्यातून सुटण्यासाठी होणारा आठ ते १० तासांचा उशिर आता टळणार आहे. पुणे रेल्वे प्रशासनाने या गाडीसाठी २२ आयसीएफ डब्यांची एक पर्यायी ‘स्क्रॅच रेल्वे’ तयार केली आहे. यामुळे हावड्याहून येणाऱ्या गाडीला पुण्यात पोहोचायला उशीर झाला, तरी येथून सुटणारी ‘आझाद हिंद’ मात्र आता अगदी वेळेवर सुटणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय टळणार आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.पुणे-हावडा आझाद हिंद एक्स्प्रेस ही पुणे स्थानकावरून सुटणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या गाड्यांपैकी एक आहे. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून हावड्यावरून पुण्यात येणारी गाडी विविध कारणांमुळे सातत्याने उशिरा दाखल होत होती. त्यामुळे साहजिकच तिची स्वच्छता आणि देखभाल करून ती पुन्हा पुण्याहून हावड्याला रवाना करण्यासाठी आठ ते १० तासांचा विलंब होत होता. यामुळे प्रवाशांना तासनतास स्थानकावर ताटकळत बसावे लागत होते. हे टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने ‘स्क्रॅच रेल्वे’ तयार केली आहे..हावड्याहून येणारी आझाद हिंद एक्स्प्रेस गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने उशिरा येत असल्याने, पुण्याहून सुटताना या गाडीला विलंब होतो. प्रवाशांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी २२ डब्यांचा एक पर्यायी ‘स्क्रॅच रेल्वे’ तयार केला आहे. आता मूळ गाडी पुण्यात येण्यास उशीर झाला, तरी या पर्यायी गाडीच्या माध्यमातून पुण्यातून रेल्वे वेळेवर सुटेल.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.‘स्क्रॅच रेल्वे’ म्हणजे काय?एखाद्या लांब पल्ल्याच्या गाडीला परतीच्या प्रवासासाठी तासन् तास उशीर होत असेल, तर रेल्वे प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त डब्यांची जुळवाजुळव करून एक पर्यायी गाडी तयार केली जाते. याला ‘स्क्रॅच रेल्वे’ म्हणतात. मूळ गाडी उशिरा आली तरी प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांना या पर्यायी गाडीतून वेळेवर रवाना केले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.