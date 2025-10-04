पुणे

B. Pharmacy Admission : बी. फार्मसीच्या पहिल्या कॅप फेरीत २९ हजार विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट

राज्यात बी. फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅप) जवळपास ४४ हजार २८६ जागा उपलब्ध आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - राज्यात बी. फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅप) जवळपास ४४ हजार २८६ जागा उपलब्ध आहेत. प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीत एकूण २९ हजार १६६ विद्यार्थ्यांना महाविद्यालये अलॉट झाली आहेत.

