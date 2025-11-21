Pune Crime : हडपसर कॉलसेंटर प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला

पुणे - हडपसरमधील मगरपट्टा परिसरातील एका बोगस कॉल सेंटरमधून अमेरिकेतील ज्येष्ठ नागरिकांना मोबाईल व लॅपटॉपवर ‘मालवेअर’ पाठवून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळीतील आरोपी युगंधर संजय हादगे (वय ३४, रा. मांजरी) याचा जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी फेटाळला. .या कॉल सेंटरमार्फत अमेरिकन नागरिकांना बँक खाते व क्रेडिट कार्ड तपशील चोरीला जाण्याची भीती दाखवून बनावट अँटीव्हायरस व प्रोटेक्शन अॅपच्या नावाखाली कोट्यवधींचे आभासी चलन (क्रिप्टोकरन्सी) उकळून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली होती..गुन्हे शाखेच्या युनिट पाचने या प्रकरणात कॉलसेंटरचा मालक निर्मल अजय शहा (वय ३८, रा. हडपसर) आणि अतुल प्रवीणभाई श्रीमाळी (वय ३०, रा. मगरपट्टा, मूळ रा. अहमदाबाद) यांनाही अटक केली असून, २९ कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे..पोलिस तपासादरम्यान हादगेच्या मोबाइलमध्ये एक लाख अमेरिकी नागरिकांची यादी, सव्वाआठ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या नोंदी, हवालामार्गे व्यवहारासाठी डॉलरच्या नोटांचे स्क्रीनशॉट, अमेरिकी तपास यंत्रणांच्या बोगस नोटिसा असा मोठा डिजिटल पुरावा मिळाला आहे..त्यामुळे या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले असून, अमेरिकी दूतावासाकडून अधिक माहिती मागविण्यात आली आहे. आरोपीच्या मोाबइलमधील माहितीचे विश्लेषण करण्यात येत असून, आरोपीची कोठडीत चौकशी करण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील लीना पाठक यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.