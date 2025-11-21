Pune Crime : हडपसर कॉलसेंटर प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला

पुणे

पुणे - हडपसरमधील मगरपट्टा परिसरातील एका बोगस कॉल सेंटरमधून अमेरिकेतील ज्येष्ठ नागरिकांना मोबाईल व लॅपटॉपवर ‘मालवेअर’ पाठवून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळीतील आरोपी युगंधर संजय हादगे (वय ३४, रा. मांजरी) याचा जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी फेटाळला.

