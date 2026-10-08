Wagholi News : बकोरीकरानी जागविल्या नानांच्या आठवणी, गहिवरले ग्रामस्थ; दिशा चित्रपटाचे शूटिंग झाले होते बकोरीत

वाघोली - एक कडक शिस्तीचा, हरहुन्नरी अभिनेता नाना पाटेकर. याच नानांबरोबर बकोरीकरानी (ता. हवेली) तीन महिने घालविले. निमित होते १९८९-१९९० मधील दिशा चित्रपटाचे शूटिंग. आज त्यांच्या जाण्याने बकोरीकरानी नानांच्या आठवणी जागविल्या..हवेली तालुक्यातील वाघोली जवळील बकोरी हे छोटेसे गाव. या गावात दिशा या हिंदी चित्रपटाचे शूटिंग झाले. या शूटिंग निमित्त नाना सुमारे तीन महिने बकोरी मध्ये येत होते. ओम पुरी, नाना पाटेकर, शबाना आझमी, रघुवीर यादव, राजश्री सावंत, निळू फुले हे मोठे कलाकार या चित्रपटात होते. या निमित्त नानांच्या अनेक गावकऱ्यांशी ओळखी झाल्या होत्या..तेथील ग्रामस्थांशी त्यांची नाळ जुळली होती. शूटिंगच्या वेळी जेव्हा त्यांना रिकामा वेळ मिळत त्यावेळी ते ग्रामस्थांशी विविध खेळ खेळायचे. आठवड्यातून तीन ते चार वेळा ते शूटिंग साठी बकोरी मध्ये येत होते. या गावाचा उल्लेख चित्रपटातील डायलॉग मध्येही आहे. बकोरी मे अनिल भागवत, दीपक आलेगावकर शिवकुमार दिवेकर, शुभांगी मांजरेकर और विजय परुलकर असा उल्लेख चित्रपटाच्या टायटल मध्ये आहे.सई परांजपे यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट ९ मार्च १९९० रोजी रिलीज झाला होता. आज नाना यांच्या निधनाचे वृत्त कळताच बकोरीकरानी आठवणी जागत श्रद्धांजली अर्पण केली..ते नाना डोळ्यासमोर१९८९ - १९९० मध्ये या चित्रपटाचे बकोरी गावात शूटिंग झाले. त्या निमित्त नाना सुमारे तीन महिने बकोरीमध्ये येत होते. त्यामुळे गावकऱ्यांशी त्यांची नाळही जुळली होती. मी त्यावेळी १५ - १६ वर्षाचा होतो. मीही शूटिंग बघायचो. आज त्यांच्या अकाली जाण्याने त्या आठवणी जागल्या. त्यांच्या सारखा अभिनेता पुन्हा होणे नाही.- चंद्रकांत वारघडे, ग्रामस्थ, बकोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.