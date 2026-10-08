पुणे

Wagholi News : बकोरीकरानी जागविल्या नानांच्या आठवणी, गहिवरले ग्रामस्थ; दिशा चित्रपटाचे शूटिंग झाले होते बकोरीत

एक कडक शिस्तीचा, हरहुन्नरी अभिनेता नाना पाटेकर. याच नानांबरोबर बकोरीकरानी (ता. हवेली) तीन महिने घालविले. निमित होते १९८९-१९९० मधील दिशा चित्रपटाचे शूटिंग.
Nana Patekar and Raghuvir yadav

Nana Patekar and Raghuvir yadav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली - एक कडक शिस्तीचा, हरहुन्नरी अभिनेता नाना पाटेकर. याच नानांबरोबर बकोरीकरानी (ता. हवेली) तीन महिने घालविले. निमित होते १९८९-१९९० मधील दिशा चित्रपटाचे शूटिंग. आज त्यांच्या जाण्याने बकोरीकरानी नानांच्या आठवणी जागविल्या.

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