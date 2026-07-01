पुणे

Balbharati : बालभारतीकडून गणितातील चुका मान्य; ‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल; दुरुस्तीची ग्वाही

इयत्ता चौथीच्या गणित पाठ्यपुस्तकातील गंभीर चुका ‘सकाळ’ने उघड केल्यानंतर, राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने (बालभारती) अखेर आपली चूक केली मान्य.
Balbharati Book

Balbharati Book

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - इयत्ता चौथीच्या गणित पाठ्यपुस्तकातील गंभीर चुका ‘सकाळ’ने उघड केल्यानंतर, राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने (बालभारती) अखेर आपली चूक मान्य केली आहे. या चुका पुढील आवृत्तीत दुरुस्त करण्याची ग्वाही बालभारतीने दिली आहे.

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