Balbharati : बालभारतीकडून गणितातील चुका मान्य; ‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल; दुरुस्तीची ग्वाही

पुणे - इयत्ता चौथीच्या गणित पाठ्यपुस्तकातील गंभीर चुका ‘सकाळ’ने उघड केल्यानंतर, राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने (बालभारती) अखेर आपली चूक मान्य केली आहे. या चुका पुढील आवृत्तीत दुरुस्त करण्याची ग्वाही बालभारतीने दिली आहे..‘सकाळ’ने मंगळवारी (ता. ३०) ‘बालभारतीकडून चुकले चौथीचे गणित’ या मथळ्याखाली विशेष वृत्त प्रसिद्ध केले. चौथीची पाठ्यपुस्तके एकूण १० वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये छापली जातात. लाखो विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत शिक्षणाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतानाही, ‘बालभारती’च्या विषयतज्ज्ञांनी आणि मुद्रितशोधकांनी अक्षम्य निष्काळजीपणा दाखवला आहे. यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या गणित पुस्तकांमध्ये झालेल्या गंभीर चुका आणि विसंगती ‘सकाळ’ने समोर आणली..चौथीच्या गणिताच्या पाठ्यपुस्तकात पृष्ठ क्रमांक १०९ यावर भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांच्या निधनाची तारीख ‘२७ एप्रिल १९२०’ अशी छापली गेली आहे. तथापि, ही तारीख ‘२६ एप्रिल १९२०’ आहे. ही चूक मुद्रणदोष आहे. पुढील आवृत्तीत ती दुरुस्ती करून घेतली जाईल, असे ‘बालभारती’च्या संचालक अनुराधा ओक यांनी अधिकृतपणे कळविले आहे..मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमांक ५५ वर स्वाध्यायामध्ये प्रश्न क्रमांक एकमधील ‘जोड्या लावा’ यामध्ये ‘ब’ गटातील सहाव्या क्रमांकापुढे ‘१००० ग्रॅम पेक्षा जास्त’ असे छापले आहे. त्याऐवजी ‘१००० किलोग्रॅम पेक्षा जास्त’ असे असायला हवे होते. ही चूक फक्त मराठी माध्यमात असल्याने ही चूक मुद्रणदोषामुळे झाली आहे..इंग्रजी माध्यमाच्या पृष्ठ क्रमांक ७७ वर खालून ओळ क्रमांक चारवर ‘ऑफ’ छापले आहे. त्याऐवजी ‘ऑफ रु १’ असे हवे होते. याच पानावर ‘१.४९’ छापले असून त्याऐवजी ‘४९’ अपेक्षित होते. ही चूक केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकात आहे. या चुका मुद्रणदोषामुळे झाल्या आहेत. पुढील आवृत्तीत आवश्यक ती दुरुस्ती केली जाईल, असे ओक यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.