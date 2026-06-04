पुणे

Diesel Selling : कॅनमध्ये डिझेल विक्रीला बंदी; व्यावसायिकांसह वाहनचालकांची गैरसोय

पेट्रोल पंपांवर वाहनाशिवाय कॅन, ड्रम किंवा इतर कंटेनरमध्ये डिझेल घेण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी असते.
Petrol-Diesel

Petrol-Diesel

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर कॅनमध्ये डिझेल देण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहे. याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश काढण्यात आलेला नाही. मात्र पंप चालकांनी डिझेल देणे बंद केल्याने विविध यंत्रसामग्री चालकांची व डिझेलवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायिकांची मोठी गैरसाय होत आहे.

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