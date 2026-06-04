Diesel Selling : कॅनमध्ये डिझेल विक्रीला बंदी; व्यावसायिकांसह वाहनचालकांची गैरसोय

पुणे - शहरातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर कॅनमध्ये डिझेल देण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहे. याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश काढण्यात आलेला नाही. मात्र पंप चालकांनी डिझेल देणे बंद केल्याने विविध यंत्रसामग्री चालकांची व डिझेलवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायिकांची मोठी गैरसाय होत आहे..पेट्रोल पंपांवर वाहनाशिवाय कॅन, ड्रम किंवा इतर कंटेनरमध्ये डिझेल घेण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून अनेक पंपांनी अशा विक्रीवर बंदी घातली आहे किंवा त्यासाठी ओळखपत्र, लेखी कारण आणि आवश्यक कागदपत्रांची अट घातली आहे. डिझेलचा साठा करून त्याचा अवैध वापर, काळाबाजार, चोरी किंवा सुरक्षेच्या दृष्टीने उद्भवणारे धोके टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी, बांधकाम प्रकल्पांवरील जनरेटर, पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी तसेच रस्त्यावरील कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री चालकांना बसत आहे. अनेक वेळा ही यंत्रे पेट्रोल पंपापासून दूर असल्याने वाहन थेट पंपावर आणणे शक्य नसते. अशावेळी कॅनमध्ये डिझेल नेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. मात्र बंदीमुळे कामे खोळंबत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. काही वाहनचालकांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे..डिझेलचा गैरवापर आणि सुरक्षेचे प्रश्न लक्षात घेऊन आम्हाला नियमांचे पालन करावे लागते. संबंधित यंत्रणा आणि तेल कंपन्यांकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचनांनुसारच कॅनमध्ये इंधन देण्याबाबत निर्णय घेतला जातो. ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी आवश्यक कागदपत्रे असतील तर काही प्रकरणांमध्ये परवानगी दिली जाते.- एक पेट्रोल पंप चालक.रुग्णांची देखील गैरसोय -शहरातील पेट्रोल पंपांवर कॅनमध्ये डिझेल देण्यास घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा फटका आता रुग्णालयांनाही बसू लागला आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास वापरल्या जाणाऱ्या जनरेटरसाठी डिझेल मिळविणे कठीण झाल्याने अनेक खासगी रुग्णालये अडचणीत सापडली आहेत. रुग्णालयांमधील अतिदक्षता विभाग, ऑपरेशन थिएटर, व्हेंटिलेटर, लिफ्ट आणि इतर अत्यावश्यक यंत्रणा अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी जनरेटरवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. विशेषतः लहान आणि मध्यम आकाराच्या रुग्णालयांसमोर ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे..आज आमच्याकडे काही शस्त्रक्रिया होत्या. त्यासाठी आम्ही जनरेटरद्वारे तयारी होणारी वीज वापरतो. मात्र जनरेटरला डिझेल न मिळाल्याने आम्हाला आज तीन शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या. डिझेलसाठी आम्ही अनेक पंपावर गेलो. मात्र प्रत्येक ठिकाणी डिझेल देणे नाकारले. यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे.- डॉ. आदित्य केळकर, नेत्रतज्ज्ञ व वैद्यकीय संचालक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी (एनआयओ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.