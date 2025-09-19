Bandu Andekar : बंडू आंदेकरचे कारनामे सुरुच, जेलमधूनच चालवत होता जुगार अड्डा, पोलिसांची धडक कारवाई

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात बंडू आंदेकर आणि त्याचा मुलगा कृष्णासह आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. बंडू आंदेकरसह सर्व आरोपींची तुरुंगात रवानगी करण्यात आलीय मात्र बंडू आंदेकरचे तुरुंगातही कारनामे सुरुच आहेत. तुरुगांतूनच जुगार अड्डा चालवत असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या त्याचा नावावर चालणाऱ्या या अड्ड्यावर कारवाई केली आहे. .पुणे पोलिसांनी काल ही कारवाई केली असून यात सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकर सहकुटुंबाच्या बँक अकाउंट सील करून आर्थिक नाड्या आवळल्या आहेत . यातील आरोपी सुटण्यासाठी कुठलाही आर्थिक व्यवहार करता येऊ नये यासाठी पोलिसांकडून करण्यात कारवाई करण्यात आली आहे. .Bandu Andekar: नातवाची हत्या होत असताना बंडू आंदेकर विमानाने कुठं फिरत होता? पोलिसांनी कसा लावला ट्रॅप, लोकशन मिळालं अन्....बंडू आंदेकर आणि वनराज आंदेकरच्या पत्नीच्या काही बँक लॉकर सील करण्यात आले आहेत. आयुष कुमकर हत्या प्रकरणात बंडू आंदेकर आणि त्यांचे कुटुंबीयांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. .आंदेकरच्या अडचणी वाढल्या आयुष कोमकर खून प्रकरणात आरोपी सोनाली आंदेकरला ताब्यात घेण्यासाठी काल पोलीस गेले असता पोलिसांच्या सरकारी कामात अडथळा करून सोनाली आंदेकरीला ताब्यात घेण्यास विरोध करणाऱ्या बारा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .FAQsप्रश्न 1: हा प्रकार कुठे घडला?👉 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील गावात. प्रश्न 2: पीडित बहिणींचे वय किती आहे?👉 एक विवाहित सज्ञान असून, इतर तीन अनुक्रमे १६, १४ आणि १० वर्षांच्या आहेत. प्रश्न 3: प्रकरण उघडकीस कसे आले?👉 विवाहित बहिणीने पुन्हा अत्याचार झाल्यानंतर पतीला सांगितले, त्यानंतर संस्थेच्या मदतीने तक्रार दाखल झाली. प्रश्न 4: आरोपीविरुद्ध काय कारवाई झाली आहे?👉 पोलिसांनी आरोपी आणि त्याच्या पत्नीला अटक केली असून तपास सुरू आहे. प्रश्न 5: समाजाची मागणी काय आहे?👉 दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.