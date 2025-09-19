पुणे

Bandu Andekar : बंडू आंदेकरचे कारनामे सुरुच, जेलमधूनच चालवत होता जुगार अड्डा, पोलिसांची धडक कारवाई

Pune Crime : दुसरीकडे पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकर सहकुटुंबाच्या बँक अकाउंट सील करून आर्थिक नाड्या आवळल्या आहेत .यातील आरोपी सुटण्यासाठी कुठलाही आर्थिक व्यवहार करता येऊ नये यासाठी पोलिसांकडून करण्यात कारवाई करण्यात आली आहे.
Pune Police action against Bandu Andekar’s gambling racket and sealed bank lockers linked to Ayush Komkar murder case.

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात बंडू आंदेकर आणि त्याचा मुलगा कृष्णासह आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. बंडू आंदेकरसह सर्व आरोपींची तुरुंगात रवानगी करण्यात आलीय मात्र बंडू आंदेकरचे तुरुंगातही कारनामे सुरुच आहेत. तुरुगांतूनच जुगार अड्डा चालवत असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या त्याचा नावावर चालणाऱ्या या अड्ड्यावर कारवाई केली आहे.

Bandu Andekar

