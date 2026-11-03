पुणे

Pune Metro: बाणेर-बालेवाडीतील मेट्रो स्थानकांना डावलल्याने नागरिक रस्त्यावर; मेट्रो सुरू करण्यास विरोध, आंदोलनकर्ते ताब्यात

Hinjewadi Shivajinagar Metro Launch Faces Protest in Baner: १७ स्थानकांवर मेट्रो धावणार, पण बाणेर-बालेवाडीला वगळणार? नागरिकांचा रस्त्यावर उतरून विरोध
Hinjewadi Shivajinagar Metro Baner Balewadi Residents Protest Against 17 Station Launch Demand Inclusion of Local Stations

Hinjewadi Shivajinagar Metro Baner Balewadi Residents Protest Against 17 Station Launch Demand Inclusion of Local Stations

esakal

शीतल बर्गे
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-शीतल बर्गे

बालेवाडी : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो फेज लाईन तीन मार्गावरील केवळ १७ स्थानकांवर ३ नोव्हेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू करण्याच्या नियोजनाला विरोध करत बाणेरमधील नागरिकांनी आज हाबाजी सायकर (गणराज) चौक येथे तीव्र आंदोलन केले. बाणेर-बालेवाडी परिसरातील मेट्रो स्थानक सुरू केल्याशिवाय मेट्रो सेवा सुरू करू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

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