Pune Metro: बाणेर-बालेवाडीतील मेट्रो स्थानकांना डावलल्याने नागरिक रस्त्यावर; मेट्रो सुरू करण्यास विरोध, आंदोलनकर्ते ताब्यात

-शीतल बर्गेबालेवाडी : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो फेज लाईन तीन मार्गावरील केवळ १७ स्थानकांवर ३ नोव्हेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू करण्याच्या नियोजनाला विरोध करत बाणेरमधील नागरिकांनी आज हाबाजी सायकर (गणराज) चौक येथे तीव्र आंदोलन केले. बाणेर-बालेवाडी परिसरातील मेट्रो स्थानक सुरू केल्याशिवाय मेट्रो सेवा सुरू करू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.एकीकडे महाळुंगे बालेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल येथे ऑनलाइन पद्धतीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या मेट्रोच्या लोकर्पण सोहळा आयोजित केला असतानाच त्याच दिवशी संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून हे आंदोलन केले..या आंदोलनात बाणेर परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. प्रशासनाच्या नियोजनाविरोधात घोषणाबाजी करत नागरिकांनी आपला तीव्र संताप व्यक्त केला. या वेळी परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी बाणेरमधील नागरिकांनी जागा उपलब्ध करून देण्यासह विविध प्रकारे सहकार्य केले. .मात्र, आता मेट्रो सेवा सुरू करताना बाणेर-बालेवाडी परिसरातील स्थानकांचा समावेश नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून मेट्रोच्या कामामुळे परिसरातील नागरिकांना धूळ, वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा त्रास सहन करावा लागत आहे. असे असताना स्थानक सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष का, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...बाणेर-बालेवाडीतील नागरिकांनाही मेट्रो सेवेचा लाभ मिळावा, यासाठी संबंधित स्थानकांचे काम पूर्ण करून ती तातडीने प्रवाशांसाठी खुली करावीत, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.