पुणे

Pune Bangalore Highway Traffic : पुणे-बंगळूर महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी; बावधन येथे अवजड वाहन बंद पडल्याने १० किमीपर्यंत रांग

Pune Traffic Update : बावधन परिसरात अवजड वाहन रस्त्यात बंद पडल्याने पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. महामार्गावर १० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागून प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे.
Pune Bangalore Highway Traffic bavdhan area

Pune Bangalore Highway Traffic bavdhan area

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mumbai Bangalore Highway : पुण्यातील बावधन परिसरात मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर एक अवजड वाहन बंद पडल्याने शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. या घटनेमुळे पुनावळे ते बावधन दरम्यान तब्बल १० किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या असून साताराकडे जाणारी वाहतूक जवळपास पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

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