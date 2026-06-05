Pune Bangalore Highway Traffic : पुणे-बंगळूर महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी; बावधन येथे अवजड वाहन बंद पडल्याने १० किमीपर्यंत रांग

Mumbai Bangalore Highway : पुण्यातील बावधन परिसरात मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर एक अवजड वाहन बंद पडल्याने शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. या घटनेमुळे पुनावळे ते बावधन दरम्यान तब्बल १० किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या असून साताराकडे जाणारी वाहतूक जवळपास पूर्णपणे ठप्प झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बावधन परिसरात महामार्गावर एक अवजड वाहन अचानक बंद पडले. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग मंदावला आणि काही वेळातच वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली. वाहनांची संख्या मोठी असल्याने कोंडीचा परिणाम पुनावळेपर्यंत जाणवला..या वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक फटका कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कराड, शिरवळ आणि दक्षिण महाराष्ट्राकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना बसत आहे. अनेक वाहनचालकांना तासन्तास महामार्गावर अडकून राहावे लागत असून प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विशेषतः आठवड्याच्या शेवटी आपल्या गावी किंवा पर्यटनासाठी जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे..घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बंद पडलेले वाहन बाजूला करण्याचे प्रयत्न सुरू असून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र वाहनांची लांबलचक रांग आणि मोठ्या प्रमाणावरील वाहतुकीमुळे पोलिसांचीही चांगलीच तारांबळ उडाली आहे..दरम्यान, पुणे-कोल्हापूर मार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या नवी नसून या महामार्गावर नियमितपणे अशा घटना घडत असतात. वाढती वाहतूक, रस्त्यावरील कामे, अपघात किंवा अवजड वाहने बंद पडणे यामुळे प्रवाशांना वारंवार मनस्ताप सहन करावा लागतो. विशेषतः शनिवार-रविवार आणि सुट्टीच्या कालावधीत या मार्गावर वाहनांची संख्या वाढल्याने कोंडीचे प्रमाण अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते..Pune Bangalore Highway Expansion : प्रवाशांना दिलासा! पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग सहापदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात, जूनपर्यंत मार्ग पूर्ण होणार.वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले असून पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्लाही दिला आहे. परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात येईपर्यंत महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.