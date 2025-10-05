Bapu Pathare: १०० लोक जमा केले अन्...; बापू पठारेंना मारहाण का झाली? पत्रकार परिषदेत आमदारांनी संपूर्ण विषयच उलगडून सांगितला!

पुण्यातील लोहेगाव येथे झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान वडगाव शेरी मतदारसंघातील शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. यानंतर लोहेगाव परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे बंडू खांदवेंनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता. यानंतर बापूसाहेब पठारे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत या घटनेविषयी माहिती दिली आहे. यात त्यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत..शनिवारी संध्याकाळी, पठारे लोहेगाव परिसरात आयोजित एका कार्यक्रमात सहभागी होत असताना त्यांच्यात आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. वाद वाढला आणि त्याचे रूपांतर दोन्ही गटांमध्ये हाणामारीत झाले. ज्यामध्ये पठारे यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांना काही किरकोळ दुखापत झाली. या घटनेनंतर स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाद शांत केला. वाद आणि त्यानंतर झालेल्या हाणामारीमागील खरे कारण आता समोर आले आहे. बापूसाहेब पठारेंनी याबाबत घटनाक्रम सांगितला आहे. .Pune Crime: आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स अपलोड करणे पडले महागात; पुणे पोलिसांनी काढली धिंड.यावेळी माध्यमांशी बोलताना बापूसाहेब पठारे म्हणाले की, काल रात्री मी एका कार्यक्रमाला गेलो होतो. लोहगाव या ठिकाणी बंडू खांदवेने काही आंदोलन ठेवले होते. त्यांनी सांगितलं की, मी आंदोलन ठेवलं तुम्ही का विरोध करता, असं म्हणत मला त्याने मारण्याचा प्रयत्न केला. मग माझा चालकमध्ये आला. त्यानंतर त्याला मारण्यात आले. माझ्या बॉडीगार्डला देखील मारलं. दोन मिनिटात त्यांचे १२ लोक आले. त्यांनी माझ्या चालकाला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यांनी १०० लोक जमा केले होते, असा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला आहे. .ते म्हणाले की, आम्ही पाहुणे म्हणून त्या कार्यक्रमाला गेले होतो. माझ्या भावाच्या मुलाला देखील बेदम मारहाण केली. रस्त्याचा प्रश्न होता. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी हे रस्ते मंजूर होते. पण त्यांनी रस्ते केले नाहीत. असे रस्ते करता येत नाहीत. पाइपलाइन आणि ड्रेनेज टाकावं लागते. ते काम करण्याच्या सूचना आम्ही दिल्या आहेत. रस्ते झाले नाहीत म्हणून आंदोलन करत राजकारण करण्याचा हा प्रकार होता. म्हणून हे सगळे घडले आहे..रात्री उशिर झाला होता म्हणून गुन्हा दाखल झाला नाही. यात मी विरोधी पक्षात आहेत म्हणून नाही केलं. ते मुद्दाम भांडण काढत आहेत. महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे सगळं करत आहेत. ते अजित पवार गटाचे आहेत. सुनील टिंगरे यांचे ते कार्यकर्ते होते. मात्र यात त्यांचा हात नाही. त्यांचे केवळ कार्यकर्ते होते. त्यांनी सगळं प्लॅन केलं होतं. आधीच लोक जमा केली होती. पोलीस रात्री गेले होते. पण रात्री जबाब नोंदवला गेला नाही. आमची लोक जखमी होती, असं त्यांनी सांगितलं आहे. .Pune Police : गुंड टोळ्यांच्या मुसक्या आवळा, कोथरूड, कोंढवा, हडपसर; कात्रजमधील नागरिकांची मागणी.बापूसाहेब पठारे पुढे म्हणाले की, आता गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू आहे. आंदोलन करणार म्हणून आम्ही शिव्या दिल्या नाहीत. सगळे आंदोलन करू शकतात. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आमच्यावर हल्ला केला. वेगळं वातावरण तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. माझं सगळ्या नेत्यांशी बोलणं झाले. मी अजित पवार यांच्याकडे देखील तक्रार देणार आहे. मारहाण करणाऱ्यांवर ठोक कारवाई झाली पाहिजे. जनतेला सगळं माहिती आहे. लोक येऊन चौकशी करत आहेत, असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.