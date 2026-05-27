AI Agriculture Innovation: बारामतीच्या विद्यार्थ्यांची मोठी झेप; कृषी संशोधनासाठी भारत सरकारकडून डिझाईन पेटंट मंजूर

बारामती : कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेंद्रिय शेती यांचा संगम घडवणाऱ्या बारामतीतील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. विद्याप्रतिष्ठान कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, बारामती येथील अंतिम वर्षातील विद्यार्थिनी पूर्वा रविंद्र वानखडे आणि त्यांचे वरिष्ठ शिवम सत्यम मद्रेवार यांना त्यांच्या “AI-Powered Pest Detection and Organic Control System” या अभिनव प्रकल्पासाठी भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून डिझाईन पेटंट मंजूर झाले आहे. अधिकृत नोंदणीतही या संशोधनाची पुष्टी करण्यात आली आहे..बारामतीच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आणि कृषी संशोधनासाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब मानली जात आहे. कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..या अभिनव प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), अकौस्टिक सेन्सर्स, उष्णतेचे नमुने (Heat Patterns) तसेच कीटकांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनींचे विश्लेषण करून शेतातील कीटकांचे अचूक निदान केले जाते. विशेष म्हणजे फेरोमोन्स आणि कैरोमोन्सच्या साहाय्याने रासायनिक फवारणीशिवाय सेंद्रिय पद्धतीने कीटक नियंत्रण करण्याची संकल्पना यामध्ये विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात ही प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते..विशेष म्हणजे, ही संकल्पना मागील वर्षी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेमध्ये सादर करण्यात आली होती. या स्पर्धेत या प्रकल्पाला तृतीय क्रमांकही मिळाला होता. त्यानंतर संशोधनाची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली आणि आता त्याला भारत सरकारकडून डिझाईन पेटंट मंजुरी मिळाली आहे..याबाबत बोलताना पूर्वा वानखडे म्हणाल्या, "नववी इयत्तेपासून स्वतःच्या नावावर काहीतरी विशेष निर्माण करण्याचे स्वप्न होते. अनेकांनी पदवी पूर्ण होण्यापूर्वी पेटंट मिळवणे कठीण असल्याचे सांगितले होते. मात्र अंतिम वर्षात शिकत असतानाच माझ्या नावावर पेटंट मिळणे हा माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे."कुटुंबामध्ये संशोधन क्षेत्राची कोणतीही पार्श्वभूमी नसतानाही कुटुंबीयांचा पाठिंबा आणि मेहनतीच्या बळावर हे यश मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.