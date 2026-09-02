Baramati News : बारामतीच्या पूलावरील प्रकाशयोजनेस अमेरिकेतील पारितोषिक; नेहा दोशी यांच्या कामाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल...

बारामती - येथील नेहा राजकुमार दोशी हिच्या कॅनॉपी ऑफ लाईटस या प्रकल्पास अमेरिकेतील लाईट जस्टिस नाऊ अंतर्गत अँवार्ड ऑफ मेरीट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. नेहा दोशी हिने बारामतीच्या क-हा नदीवर साकारलेल्या काशिविश्वेश्वर पूलावर केलेल्या प्रकाशयंत्रणेला जागतिक स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. जागतिक स्तरावर पुरस्कारप्राप्त नऊ जणांमध्ये नेहा दोशी ही एकमेव भारतीय आहे..दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी क-हा नदीला येणारा पूर विचारात घेत कसबा ते श्रीमंत बाबूजी नाईक वाडा यांना जोडणारा नवीन पूल तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या पूलावर जी प्रकाशयोजना करण्याचे ठरले, ते काम नेहा दोशी यांच्याकडे दिले गेले.ही प्रकाशयोजना जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम ठरली असून नेहा दोशी हिला 14 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेत झालेल्या कार्यक्रमात अँवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्काराने सन्मानित केले गेले. लाईट जस्टिस नाऊच्या संकेतस्थळावर याची नोंद घेण्यात आली असून डिझाईनिंग लाईटनिंग पब्लिकेशनच्या आंतरराष्ट्रीय मासिकातही बारामतीच्या या पूलावरील प्रकाशयोजनेच्या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे..नेहा दोशी हिने या पूलावर बसविलेल्या लाईटस या स्वताः डिझाईन करुन त्या बनवून घेतल्या आहेत. स्वताः अजितदादांनाही या लाईटस खूप आवडल्या होत्या. आता त्याला जागतिक स्तरावरील या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही सर्वाधिक सुंदर प्रकाशयोजनेचा पुरस्कार देऊन मान्यता प्रदान केली आहे.बारामतीच्या विद्या प्रतिष्ठान विनोदकुमार गुजर बालविकास मंदीर शाळेत शालेय तर तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयात महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करुन कमिन्समधून आर्किटेक्ट व दुबई येथे लाईटिंग डिझाईनर क्षेत्रातील विशेष प्राविण्य नेहा दोशी हिने प्राप्त केले आहे..या मुळे घेतली गेली बारामतीची जागतिक स्तरावर दखल...या पुलावरील प्रकाशयोजना विचारपूर्वक केलेली असून, लोकसहभागाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प केवळ वाहून गेलेल्या पुलाच्या कार्यक्षम पुनर्बांधणीपुरता मर्यादित राहिला नाही तर तो लोकांना आणि भावनांना जोडणारा एक संस्मरणीय अनुभव बनला आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये प्रकाशाच्या माध्यमातून नवजीवन कसे आणता येते, याचे हे प्रभावी उदाहरण आहे. हा पूल नदीच्या दोन्ही बाजूंवरील परिसर, धार्मिक परंपरा आणि नागरिकांना केवळ भौतिकदृष्ट्याच नव्हे, तर भावनिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही जोडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.