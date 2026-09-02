पुणे

Baramati News : बारामतीच्या पूलावरील प्रकाशयोजनेस अमेरिकेतील पारितोषिक; नेहा दोशी यांच्या कामाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल...

नेहा दोशी हिने बारामतीच्या क-हा नदीवर साकारलेल्या काशिविश्वेश्वर पूलावर केलेल्या प्रकाशयंत्रणेला जागतिक स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला.
Neha Doshi

Neha Doshi

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मिलिंद संगई
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बारामती - येथील नेहा राजकुमार दोशी हिच्या कॅनॉपी ऑफ लाईटस या प्रकल्पास अमेरिकेतील लाईट जस्टिस नाऊ अंतर्गत अँवार्ड ऑफ मेरीट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

नेहा दोशी हिने बारामतीच्या क-हा नदीवर साकारलेल्या काशिविश्वेश्वर पूलावर केलेल्या प्रकाशयंत्रणेला जागतिक स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. जागतिक स्तरावर पुरस्कारप्राप्त नऊ जणांमध्ये नेहा दोशी ही एकमेव भारतीय आहे.

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