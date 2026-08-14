पुणे

Baramati Crime: बारामतीत बुलेटचोराला पोलिसांचा दणका! ३० लाखांच्या १९ दुचाकी जप्त, १९ गुन्ह्यांची उकल

Baramati Bullet Theft Busted 19 Bikes Worth Rs 30 Lakh Seized: बारामतीत वाढलेल्या बुलेट चोरीला ब्रेक; स्थानिक गुन्हे शाखा व तालुका पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत ३० लाखांच्या १९ दुचाकींचा मालकासह चोरटा जाळ्यात
Baramati Bike Theft Cases Solved Police Recover 13 Bullet Bikes And Six Motorcycles Worth Rs 30 Lakh

Baramati Bike Theft Cases Solved Police Recover 13 Bullet Bikes And Six Motorcycles Worth Rs 30 Lakh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बारामती : बारामती शहर व तालुका परिसरात वाढलेल्या बुलेट चोरीच्या घटनांना आळा घालत स्थानिक गुन्हे शाखा व बारामती तालुका पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेऊन ३० लाख रुपये किमतीच्या १९ मोटारसायकली हस्तगत केल्या. या कारवाईमुळे एकूण १९ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे.

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