Baramati Crime: बारामतीत बुलेटचोराला पोलिसांचा दणका! ३० लाखांच्या १९ दुचाकी जप्त, १९ गुन्ह्यांची उकल

बारामती : बारामती शहर व तालुका परिसरात वाढलेल्या बुलेट चोरीच्या घटनांना आळा घालत स्थानिक गुन्हे शाखा व बारामती तालुका पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेऊन ३० लाख रुपये किमतीच्या १९ मोटारसायकली हस्तगत केल्या. या कारवाईमुळे एकूण १९ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, बारामती विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर व बारामती तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नारायण पवार यांनी पथके तयार करून गस्त, संशयित वाहनांची तपासणी आणि संशयित आरोपींची चौकशी करण्याच्या सूचना देत सामूहिक प्रयत्न करत अखेर बुलेटचोरास पकडले..गस्तीदरम्यान पोलिसांना मेडिकल कॉलेज परिसरात चोरीची मोटारसायकल घेऊन एक संशयित येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून समाधान बाळू काळे (वय २३, रा. माणेवाडी, ता. फलटण, जि. सातारा) याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्याने चोरीची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..आरोपीकडून १३ बुलेट मोटारसायकली व इतर सहा मोटारसायकली, अशा एकूण १९ दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. त्यांची अंदाजे किंमत ३० लाख रुपये आहे. या प्रकरणातील १९ गुन्हे बारामती शहर व बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत..या कारवाईत स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर वाळुंज, पोलिस कर्मचारी बाळासाहेब कारंडे, शिवाजी निकम, किशोर तेलंग, स्वप्नील अहिवळे, शैलेश स्वामी, गुलाब पाटील, सुलतान डांगे, तुषार चव्हाण, रईस मुलाणी, गणेश डेरे, अभिजित एकशिंगे, शशिकांत दळवी, भगवान थोरवे, मनोज पवार, सुरेंद्र वाघ, जितू शिंदे, भारत खारतोडे, जयश्री आटोळे, विठ्ठल तरंगे आदींसह बारामती तालुका पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.ओळख तपासून वाहने परत करणार...यातील चोरीची वाहने ओळख तपासून लगेचच संबंधित मालकांना परत करणार असल्याचे गणेश बिरादार यांनी सांगितले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पोलिसांनी टाकला सुटकेचा निःश्वास....गेल्या काही दिवसात नियमितपणे चोरीला जाणा-या मोटारसायकलच्या घटनेमुळे बारामती शहर व तालुका पोलिसांची झोप उडाली होती. स्वताः पोलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांनीच यात जातीने लक्ष घालत सामूहिक जबाबदारी निश्चित करुन दिल्याने अखेर हा सराईत चोरटा हाती लागला. त्याच्यावर या पूर्वी सातारा जिल्ह्यातील गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.