Baramati By-Election : मोठी बातमी ! लक्ष्मण हाकेंची बारामती पोटनिवडणुकीतून माघार, दत्तात्रय भरणेंच्या शिष्टाईला यश

Mahayuti Fields Sunetra Pawar, Push for Unopposed Election : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी रोजी झालेल्या विमान अपघाती निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महायुतीने सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी दिली असून, बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, काँग्रेसने अॅड. आकाश मोरे यांना उमेदवारी जाहीर केल्याने लढत रंगताना दिसत होती..ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी देखील निवडणूक लढवण्याची आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे बिनविरोध निवडणुकीची शक्यता मावळली होती. मात्र, ऐन उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या मुदतीत फक्त काही तास शिल्लक असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी लक्ष्मण हाकेंची भेट घेतली आणि त्यांना अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली..सूत्रांच्या माहितीनुसार, भरणे यांनी हाके यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. महायुतीतील नेत्यांनी बिनविरोध निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. हाके यांनी ओबीसी समाजाच्या मुद्द्यांवर जोर देत निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती, मात्र भरणे यांच्या विनंतीनंतर ते अर्ज मागे घेण्याचा विचार करत असल्याचे समजते..Baramati By-Election : सुनेत्रा पवार सोमवारी विधानसभेसाठी दाखल करणार उमेदवारी अर्ज , इतिहासाची होणार पुनरावृत्ती.दरम्यान, काँग्रेसने दिल्लीतूनच अॅड. आकाश मोरे यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. आकाश मोरे यांनी यापूर्वीही बारामतीतून अजित पवार यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. काँग्रेसने धनगर समाजाचा चेहरा म्हणून त्यांना मैदानात उतरवले आहे. मात्र कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ऐनवेळ बारामती दौरा रद्द केल्याने आकाश मोरे देखील अर्ज माघारी घेऊ शकतात अशी चर्चा आहे.