Sunetra Pawar Emotional Post : बारामती पोटनिवडणूक निकालावर सुनेत्रा पवार यांची भावनिक पोस्ट; अजित दादांचे नाव घेत म्हणाल्या..., 'दादांवर प्रेमकरणाऱ्यांना विनंती'

Baramati by-election news : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीची मतमोजणी सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर करत मतदारांचे आभार मानले. मिळालेला जनतेचा विश्वास त्यांनी ‘अजितदादा’ यांच्या पवित्र स्मृतींना समर्पित करत कार्यकर्त्यांना संयम राखण्याचे आवाहन केले..सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “आज बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असताना आपण सर्वांनी आपल्या मतांमधून दाखवलेला विश्वास मी आदरणीय अजितदादांच्या पवित्र स्मृतींना समर्पित करते. आजचा निकाल समोर येत असताना दादांच्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याने आपण सर्वजण भावूक आहोत.”.त्यांनी पुढे कार्यकर्त्यांना सूचना देताना सांगितले की, “दादांवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती आहे की, या विजयाचा जल्लोष म्हणून कुणीही मिरवणुका काढू नयेत किंवा गुलाल उधळू नये. आपण संयम राखूया आणि दादांच्या विचारांना साजेसं वर्तन करूया.”.Sunetra Pawar Baramati Bypoll : अजितदादांच्यानंतर सुनेत्राताईंची जबाबदारी! अजित पवारांचे आतापर्यंतचा विक्रम सुनेत्रा पवार मोडणार, “मॅजिक फिगर” गाठणार.तसेच, बारामतीकरांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त करत, “दादांच्या स्वप्नातील बारामती घडवण्याची संधी मला दिल्याबद्दल मी सर्व बारामतीकरांचे मनःपूर्वक आभार मानते. हा शेवट नाही, ही तर फक्त सुरुवात आहे — निर्धाराची, संघर्षाची आणि नव्या बारामतीची,” असेही त्या म्हणाल्या.दरम्यान, बारामती पोटनिवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, सुरुवातीच्या कलांमध्ये सुनेत्रा पवार यांना आघाडी मिळत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.