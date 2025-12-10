Baramati ED Raids : नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच बारामतीत ईडीची छापेमारी; राजकीय व्यक्तीच्या निकटवर्तीयांवर धाड

Maharashtra ED News : नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच आज (ता.१०) सकाळपासून बारामती तालुक्यातील जालोचीवाडी येथे ईडीने अचानक धाड टाकल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. आनंद सतीश लोखंडे आणि विद्या सतीश लोखंडे यांच्या घरावर ईडीची ही कारवाई होत असून १० कोटींची दूध डेअरीवाल्यांना फसवणूक केल्या प्रकरणात हा तपास सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे..लोखंडे दाम्पत्याने दूध व डेअरी उत्पादनात गुंतवणूक केल्यास डबल नफा मिळेल असे अमिष दाखवत अनेकांना फसवल्याचा आरोप आहे. पुणे–मुंबईतील डेअरी व्यावसायिकांसह तब्बल १० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार झाली आहे. मुंबई युएडब्ल्यूकडूनही या प्रकरणाचा तपास सुरू असून मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांनाही या जाळ्यात अडकवण्यात आल्याचे समोर आले आहे..आनंद लोखंडे हे आमदार रोहित पवार यांचे निकटवर्तीय असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू असून, त्यांच्या राजकीय ओळखीमुळे कारवाई होत नाही अशी नाराजी व्यक्त होत होती. मात्र ईडीने अचानक छापा टाकल्यानंतर या प्रकरणाने वेग घेतला आहे..Baramati Election : बारामतीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात; निवडणूक आयोगाची उच्च न्यायालयात धाव!.ईडीकडून पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरूईडीच्या पथकाकडून घरातील कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित नोंदी आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अद्याप अटक किंवा अधिकृत कारवाई झाली नसली तरी महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या धाडीनंतर संपूर्ण बारामती तालुक्यात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.