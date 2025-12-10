पुणे

Baramati ED Raids : नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच बारामतीत ईडीची छापेमारी; राजकीय व्यक्तीच्या निकटवर्तीयांवर धाड

Baramati Political : बारामतीत सकाळपासून ईडीच्या पथकाने छापेमारी सुरू केली असून एका राजकीय व्यक्तीच्या निकटवर्तीयांच्या ठिकाणांवर धाड पडल्याने खळबळ उडाली आहे. कारवाईमागील कारणांबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
Baramati ED Raids

Baramati ED Raids

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra ED News : नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच आज (ता.१०) सकाळपासून बारामती तालुक्यातील जालोचीवाडी येथे ईडीने अचानक धाड टाकल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. आनंद सतीश लोखंडे आणि विद्या सतीश लोखंडे यांच्या घरावर ईडीची ही कारवाई होत असून १० कोटींची दूध डेअरीवाल्यांना फसवणूक केल्या प्रकरणात हा तपास सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Rohit Pawar
Baramati
ED
ED raid
Ed inquiry
ED Action
ED Raids
ED news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com