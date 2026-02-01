पुणे

Baramati Crime News : बारामतीत चोरटयांनी 25 लाखांचे दागिने केले लंपास; अजित पवार यांच्या अंत्यविधीप्रसंगी चोरटयांचा धुमाकूळ....

Baramati funeral theft gold ornaments : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंत्यविधीदरम्यान बारामतीत गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी सुमारे पंचवीस लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले असून पोलिसांनी सहा संशयितांना अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
Baramati funeral theft gold ornaments

Baramati funeral theft gold ornaments

sakal

मिलिंद संगई, बारामती
Updated on

बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंत्यविधी दरम्यान चोरटयांनी किमान पंधरा जणांचे पंचवीस लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची घटना बारामतीत घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी सहा चोरटयांची धरपकड केली असून त्यांच्या साथीदारांचा शोध सुरु आहे.

अजित पवार यांच्या अंत्यविधीप्रसंगी 29 जानेवारी रोजी लाखाचा जनसमुदाय उपस्थित होता. या प्रचंड गर्दीचा गैरफायदा घेत काही जणांच्या गळ्यातील सोन्याच्या चेन व दागिने चोरटयांनी चोरुन नेण्याचा प्रयत्न केला. या पैकी काही चोरटयांना नागरिकांनी पकडून चोप देत पोलिसांच्या स्वाधीन केले तर काहींना पोलिसांनी पकडले.

Loading content, please wait...
pune
crime
Police Inquiry
Theft

Related Stories

No stories found.