पुणे

Janhavi Virkar : बारामतीच्या लेकीची भारताच्या जर्सीपर्यंत झेप; सावळच्या जान्हवीची भारतीय महिला अंडर-१९ क्रिकेट संघात निवड

सावळ गावची कन्या जान्हवी जीवन वीरकर हिची भारतीय महिला अंडर-१९ क्रिकेट संघात श्रीलंका दौऱ्यासाठी झाली निवड.
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सकाळ वृत्तसेवा
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इंदापूर - बारामती तालुक्यातील सावळ गावची कन्या जान्हवी जीवन वीरकर हिची भारतीय महिला अंडर-१९ क्रिकेट संघात श्रीलंका दौऱ्यासाठी निवड झाली असून, या यशामुळे बारामती तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

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