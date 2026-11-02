Baramati Heavy Rainfall: बारामतीत एका महिन्याचा पाऊस एका रात्रीत पडला….

बारामती,: पहाटेपासून (ता. 2) बारामती शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने बारामतीला अक्षरशः झोडपून काढले आहे. एका महिन्याचा पाऊस एका रात्रीत पडल्यामुळे बारामतीकर सुखावले आहेत. सकाळी सात वाजेपर्यंत बारामती शहरांमध्ये 158 मि.मी. पावसाची नोंद झाल्याची माहिती बारामतीचे तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी दिली. .बारामती शहरात पहाटेपासूनच पावसाला प्रारंभ झाला होता. पावसाचा वेग त्यानंतर कमालीचा वाढला. मुसळधार पावसाने जवळपास अडीच ते तीन तास बारामतीला अक्षरशः जोडपून काढले.या पावसाचा वेग प्रचंड होता त्यामुळे अनेक जण पहाटेपासूनच जागे होते. या पावसाने बारामती शहरातील सर्व सखल भागात तळी साचली आहेत..बारामती शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत नाही, मात्र हा दिवाळीतील पाऊस बळीराजाला काहीसा दिलासा देऊन जाणारा ठरला आहे.गेल्या काही दिवसापासून बारामती शहराला देखील टंचाईचे सावट भेडसावत होते, त्या पार्श्वभूमीवर पावसाची आवश्यकता नागरिक बोलून दाखवीत होते. पावसाने बारामतीवर कृपादृष्टी दाखवीत अतिशय दमदार आगमन केल्यामुळे लोकही सुखावले आहेत..सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत बारामती शहरात पावसाचा जोर कायम होता यामुळे दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसत होते. बारामती शहरातील अनेक रस्त्यांवर गुडघाभर पाणी साचले होते.पावसाच्या पाण्याचा जोर इतका वेगवान होता की हे पाणी वाहून जायला जागाच शिल्लक राहिली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.