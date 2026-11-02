पुणे

Baramati Heavy Rainfall: बारामतीत एका महिन्याचा पाऊस एका रात्रीत पडला….

158 mm Rain in One Night : बारामती शहरात मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली. अवघ्या काही तासांत १५८ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, अनेक सखल भागांत गुडघाभर पाणी साचले. पावसामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असून जनजीवनावर परिणाम झाला.
Heavy rainfall leaves several low-lying areas and roads waterlogged in Baramati.

Heavy rainfall leaves several low-lying areas and roads waterlogged in Baramati.

esakal

मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती,: पहाटेपासून (ता. 2) बारामती शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने बारामतीला अक्षरशः झोडपून काढले आहे.

एका महिन्याचा पाऊस एका रात्रीत पडल्यामुळे बारामतीकर सुखावले आहेत. सकाळी सात वाजेपर्यंत बारामती शहरांमध्ये 158 मि.मी. पावसाची नोंद झाल्याची माहिती बारामतीचे तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी दिली.

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