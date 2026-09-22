Baramati Drought: बारामतीत खरिपासह रब्बी हंगाम धोक्यात; तालुक्यात केवळ ४.४ टक्के पाऊस: शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाची आशा

-संगीता भापकरमोरगाव : बारामती तालुक्यात सप्टेंबर महिना सरत आला तरी समाधानकारक पाऊस पडला नाही. त्यामुळे शेतकरी मुसळधार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. यंदा केवळ ४.४ टक्के पाऊस पडला आहे. पावसाअभावी खरिपासह रब्बी हंगामही धोक्यात आल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाची आशा लागून राहिली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.तालुक्यासह मोरगाव, मूर्टी, मासाळवाडी, आंबी बुद्रुक आदी गावांतील शेतकऱ्यांचे डोळे आकाशाकडे लागले आहेत. परतीचा पाऊस चांगला झाला तर खरिपातील पिकांना नवसंजीवनी मिळेल व रब्बीच्या आशा निश्चित पल्लवीत होतील. मात्र, पाऊस पडला नाही तर खरिपाबरोबर रब्बीही धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..एक सप्टेंबर ते २१ सप्टेंबर यादरम्यान बारामती तालुक्यात ११ मंडलांमध्ये केवळ ७.९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तालुक्यातील भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थितीनुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून सप्टेंबर महिन्यात परतीचा पाऊस मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यावर शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम चांगला जातो. जून महिन्यापासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पडलेल्या पावसाच्या चढउतारामुळे ‘कही खुशी कही गम’ अशी परिस्थिती आहे, अशी माहिती बारामतीचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके यांनी दिली. .बारामती तालुक्यात बारामती, माळेगाव बुद्रुक, पणदरे, वडगाव निंबाळकर, लोणी भापकर, सुपा, मोरगाव, उंडवडी क.प., शिर्सुफळ, काटेवाडी, करंजेपूल या मंडलांत दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात सरासरी १८० मिलिमीटर पावसाची नोंद आहे. पावसाअभावी चारा पिके जगवणे व खरिपातील पीक काढणीपर्यंत तग धरतील असा पाणीपुरवठा करणे यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे, असे मासाळवाडीचे मुरलीधर ठोंबरे, मूर्टीचे बाळासाहेब जगदाळे आदी शेतकऱ्यांनी सांगितले..बारामतीचा जिरायत भाग पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. अपेक्षित पाऊस न पडल्यामुळे आजही ओढे, नाले, नदी, तलाव कोरडे आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थिती निवारणासाठी सरकारने टंचाई निवारणमधून तलाव, ओढे पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतून भरून द्यावेत. सध्या पाण्याच्या टंचाईमुळे भाजीपाला, चारा पिके, फुलशेती, खरीप हंगामातील पिकांसह आडसाली ऊस अडचणीत आला आहे.- दत्तात्रेय ढोले, शेतकरी, मोरगाव.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पिकांना जीवदान देण्यासाठी नैसर्गिक स्रोतांमध्ये पाण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना किमान एकावेळी तलाव व ओढे टंचाईमधून भरून द्यावेत.- प्रवीण शिर्के, शेतकरी, आंबी बुद्रुक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.