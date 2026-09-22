पुणे

Baramati Drought: बारामतीत खरिपासह रब्बी हंगाम धोक्यात; तालुक्यात केवळ ४.४ टक्के पाऊस: शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाची आशा

Baramati Gets Just 4 Point 4 Percent Rainfall Farmers Await Rain: बारामती तालुक्यात सप्टेंबरअखेरही समाधानकारक पाऊस नाही; ११ मंडळांत फक्त ७.९ मिमी पावसाची नोंद, जिरायत भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती
Baramati Rainfall Deficit Threatens Kharif And Rabi Seasons As Farmers Await Much Needed Retreating Monsoon Rains

Baramati Rainfall Deficit Threatens Kharif And Rabi Seasons As Farmers Await Much Needed Retreating Monsoon Rains

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सकाळ वृत्तसेवा
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-संगीता भापकर

मोरगाव : बारामती तालुक्यात सप्टेंबर महिना सरत आला तरी समाधानकारक पाऊस पडला नाही. त्यामुळे शेतकरी मुसळधार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. यंदा केवळ ४.४ टक्के पाऊस पडला आहे. पावसाअभावी खरिपासह रब्बी हंगामही धोक्यात आल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाची आशा लागून राहिली आहे.

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