Baramati Election : बारामती निवडणुकीत मोठा बदल; दोन प्रभागांची निवडणूक पुढे ढकलली!

बारामती : न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या पार्श्वभूमीवर बारामती नगरपरिषदेच्या दोन प्रभागातील निवडणूक पुढे जाणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले. प्रभाग 17 अ तसेच प्रभाग 13 ब मधील उमेदवारांचे अर्ज जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार स्विकारण्यात आले आहेत. या दोन जागांसाठी 26 नोव्हेंबर रोजी नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्यात आले आहे. या दोन नामनिर्देशन पत्रांबाबत पुढील प्रक्रीयेविषयी (छाननी, उमेदवारी माघारी घेणे, इत्यादी) बाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुधारित कार्यक्रम प्राप्त झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे. या दोन जागा वगळून नगराध्यक्ष व इतर सर्व जागांसाठीचा उर्वरित निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाच्या पूर्वनिर्धारित वेळापत्रकानुसारच पार पडणार आहे..Baramati Nagarparishad Election : बारामतीत राष्ट्रवादीच्या आठ जागा बिनविरोध....उमेदवारी अर्ज वेळेत न आल्याने सतीश फाळके व अविनाश गायकवाड या दोन उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता आले नव्हते. त्या विरोधात त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिका-यांना या दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज स्विकारण्याचे आदेश दिले होते, त्या नुसार 26 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी अर्ज दाखल केल्याने आता या दोन्ही प्रभागातील निवडणूक प्रक्रीया पुढे जाणार आहे. दरम्यान मतमोजणी देखील या दोन प्रभाग वगळता 3 डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. प्रभाग 17 अ व प्रभाग 13 ब मधील मतदारांना 2 डिसेंबर रोजी व निवडणूक आयोग निश्चित करेल त्या दिवशी पुन्हा असे दोनदा मतदान करावे लागणार आहे.