बारामती: एखादे काम करण्याचे पोलिसांनी मनावर घेतले, नियोजनबद्ध पद्धतीने यंत्रणा कामाला लावली आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर मोहीम राबवली, तर काय घडू शकते, याचे उत्तम उदाहरण बारामती शहर पोलिसांनी घालून दिले आहे. न्यायालयाचे पकड वॉरंट असतानाही पोलिसांना गुंगारा देणारे आणि विविध गुन्ह्यांमध्ये फरार राहून उजळ माथ्याने फिरणारे तब्बल १३५ आरोपी पोलिसांनी जेरबंद केले आहेत..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.नियोजनबद्ध कारवाईत पकड वॉरंटमधील ६५ आणि विविध गुन्ह्यांतील ७० पाहिजे आरोपींना पकडण्यात यश आले आहे. बारामती शहर पोलीस ठाण्याचा पदभार परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक मनिषा ओमासे यांनी स्वीकारल्यानंतर प्रलंबित पकड वॉरंट आणि फरार आरोपींचा प्रश्न त्यांनी प्राधान्याने हाती घेतला.केवळ कागदोपत्री नोंदी तपासण्यापेक्षा प्रत्येक आरोपीची स्वतंत्र माहिती संकलित करण्यावर भर देण्यात आला. आरोपींचे वास्तव्य, हालचाली, नातेवाईक, संभाव्य ठिकाणे यांची माहिती गोळा करून त्यानुसार विशेष पथकांची स्थापना करण्यात आली..पहाटेची वेळ साधली अन् आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात!या मोहिमेतील विशेष बाब म्हणजे आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी पहाटेची वेळ निवडली. सकाळी आरोपी घरी मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याचा अंदाज बांधून पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे थेट त्यांच्या घरांवर धडक दिली. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या आरोपींना पळून जाण्याची संधीच मिळाली नाही. पकड वॉरंटमधील ६५ आरोपींना ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली.या कारवाईचा परिणाम म्हणून उर्वरित पकड वॉरंट असलेले आरोपीही न्यायालयीन कामकाजासाठी स्वतःहून हजर राहू लागले आहेत. पकड वॉरंटची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पोलिसांनी यशस्वी पाऊल टाकले आहे. न्यायालयानेही पोलिसांच्या या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे..फरार आरोपींनाही शोधून काढलेशहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत विविध गुन्ह्यांमध्ये तब्बल २३० आरोपी पाहिजे होते. त्यापैकी ७० आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना जेरबंद करण्यात आले. हे आरोपी दीर्घकाळापासून पोलिसांना सापडत नव्हते.त्यांची गोपनीय माहिती संकलित करून स्वतंत्र नियोजन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेऊन कायदेशीर कारवाई करत न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांचीही येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली.विशेष म्हणजे, न्यायालयाकडून काढण्यात येणारे समन्स बजावण्यावरही पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. समन्स बजावणीचे काम शंभर टक्के पूर्ण होत असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होत आहे. प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीसाठीही पोलिसांच्या या कामगिरीचा फायदा होत आहे..आकडे बोलतात... पोलिसांची धडक कामगिरी!पकड वॉरंटमधील जेरबंद आरोपी – ६५विविध गुन्ह्यांतील पाहिजे आरोपी – ७०एकूण जेरबंद आरोपी – १३५पाहिजे आरोपींची एकूण संख्या – २३०पकड वॉरंट व समन्स बजावणी – शंभर टक्के उद्दिष्ट.Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहीमपोलीस अधीक्षक संदिपसिंह गिल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. बारामती शहर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक मनिषा ओमासे, पोलीस उपनिरीक्षक सर्जेराव पुजारी, विजय टेळकीकर, पोलीस हवालदार उदय टापरे, पोलीस शिपाई तुषार शिंदे, चालक ऋषिकेश जाधव, आरटीपीसी अक्षय कोळेकर व सरोदे यांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.