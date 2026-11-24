बारामती : येथील भिगवण रोडवरील सावळ गावच्या हद्दीत असलेल्या शिवन्या लॉजवर बारामती तालुका पोलिसांनी छापा टाकून वेश्या व्यवसाय चालविल्याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल केला. सोमवारी (ता. 23) संध्याकाळी पोलिसांनी ही कारवाई केली. .पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे बोगस ग्राहक पाठवून छापा टाकण्यात आला. यावेळी हॉटेल मॅनेजर आदित्य पांडुरंग पवार (वय २२), साफसफाई कर्मचारी महंमद नजीर शेख (वय ५४) आणि लॉजमालक निलेश मच्छिंद्र शिंदे (रा. वंजारवाडी) हे महिलेला पैशांचे आमिष दाखवून वेश्या व्यवसायास प्रवृत्त करीत असल्याचे तपासात समोर आले..या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम १४३(३), ३(५) तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम १९५६ च्या कलम ४ व ५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलीस उपनिरीक्षक राजीव शिंदे यांनी फिर्याद दिली असून, पोलीस निरीक्षक नारायण पवार तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.