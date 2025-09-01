Baramati Protest : बारामतीत ओबीसी बांधवांचा शुक्रवारी मोर्चा; मनोज जरांगे यांच्यावर कारवाईची मागणी

बारामती : धनगर समाजाबद्दल अनुदगार काढल्याने मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत बेमुदत उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी धनगर समाजातील काही कार्यकर्त्यांनी केली आहे. .दरम्यान या संदर्भात कारवाई न झाल्यास येत्या शुक्रवारी (ता. 5) बारामतीत ओबीसी समाजबांधव विराट मोर्चा काढणार असल्याची माहिती नवनाथ पडळकर, बापूराव सोलनकर, पांडुरंग मेरगळ, चंद्रकांत वाघमोडे, संपत टकले, पोपट धवडे, देवेंद्र बनकर, महादेव कोकरे यांनी बारामतीत दिली..प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला असून त्यांना पोलिस सुरक्षा पुरविण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली आहे. ओबीसी नेत्यांवर या पुढील काळात हल्ले झाले तर तुमचे नेते सुरक्षित राहणार नाही असा थेट इशारा देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन करण्यात आले आहे की आमच्या नेत्यांवर जर हल्ले झाले तर आम्हीही सोडणार नाही..मनोज जरांगे पाटील यांनी धनगर बांधवांबद्दल जे वक्तव्य केले त्या मुळे समाजबांधवात रोष आहे. सरकारने गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक करुन कारवाई करावी, अशी धनगर बांधवांची मागणी असून या कडे लक्ष वेधण्यासाठी बारामतीत 5 सप्टेंबरला मोर्चाचे आयोजन केले असून समस्त ओबीसी बांधवांनी त्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बारामतीत होणा-या मोर्चात पारंपरिक वेशभूषा करुन समाजबांधवांनी सहभागी होण्याचेही आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.