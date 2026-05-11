पुणे

बारामती-पुणे डेमूला पाटस स्थानकावर आग

कानगाव, ता. ११ : पाटस रेल्वे स्थानकावर सोमवारी (ता. ११) रात्री साडेनऊच्यासुमारास बारामती-पुणे डेमू रेल्वेच्या एका डब्याला आग लागली. यामुळे प्रवाशांत काही काळ घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यवत स्थानकापासूनच गाडीत धुराचा वास येत होता. ती केडगाव येथे थांबल्यानंतर पाण्याच्या साहाय्याने आग आटोक्यात आणली होती. मात्र, रेल्वे पुढे सुरू झाल्यानंतर पुन्हा धूर व आग दिसून आली. पाटस स्थानकावर आल्यानंतर रेल्वे प्रशासन व कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ धाव घेत आग आटोक्यात आणली.
दरम्यान, सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रवाशांना तातडीने रेल्वेबाहेर उतरविण्यात आले. दरम्यान, आग लागण्यामागचा तांत्रिक बिघाड कारणीभूत असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

