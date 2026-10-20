Maharashtra Politics : बारामतीत राजकीय चर्चांना उधाण! थेट पवारांच्या बालेकिल्ल्यात झळकले काँग्रेस नेत्याचे 'भावी मुख्यमंत्री' बॅनर!

राजकीय वर्तुळाचे केंद्र असलेल्या बारामती शहरात सध्या एका नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. काँग्रेस पक्षाचे आक्रमक नेते आणि आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या समर्थनार्थ बारामतीत थेट 'भावी मुख्यमंत्री' असा उल्लेख असलेले फलक झळकल्याचे पाहायला मिळाले आहे. .विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीतील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात अशाप्रकारचे बॅनर्स लागल्यामुळे राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..Space War : मोबाईलचे जाळे आणि जीपीएस होणार गुल? अवकाशातील वाढत्या संघर्षामुळे जगासमोर मोठे संकट!.गोकुळच्या विजयानंतर कार्यकर्त्यांकडून जोरदार शक्तिप्रदर्शनस्थानिक कार्यकर्त्यांच्या माहितीनुसार गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध पार पडल्याबद्दल आमदार सतेज पाटील यांचे अभिनंदन करण्यासाठी हे विशेष फलक लावले गेले आहेत.बारामती शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या काँग्रेस भवनसमोर हे बॅनर्स लावण्यात आले असून त्यावर मोठ्या अक्षरात सतेज पाटील यांचा फोटो छापण्यात आला आहे.यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ताकद निर्माण करणाऱ्या बंटी पाटलांच्या वाढत्या प्रभावाकडे या निमित्ताने पाहिले जात आहे..कोणालाही चावायचा हा अभिनेता! लहानपणीच्या या एका विचित्र सवयीमुळे पडले नाव 'टायगर'!.बारामतीच्या राजकारणात अचानक चर्चा का रंगली?बारामती हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. अशा ठिकाणी काँग्रेस नेत्याला 'भावी मुख्यमंत्री' म्हणून प्रोजेक्ट केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.आगामी राजकीय समिकरणांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी उचललेले हे पाऊल भविष्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे संकेत मानले जात आहे.सहकारी निवडणुकीच्या विजयाचे निमित्त साधून कार्यकर्त्यांनी केलेली ही जोरदार पब्लिशिटी संपूर्ण राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे..या संपूर्ण प्रकारामुळे स्थानिक पातळीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असून, विरोधकांकडून या बॅनर बाजीवर नेमकी काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.