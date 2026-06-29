Baramati News : बारामतीत होणार तीन हजार कोटींची गुंतवणूक

बारामती - बारामती एमआयडीसीमधील ११४ हेक्टर जागेवर ५२ नवीन भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले असून, याद्वारे २९३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या विस्तारामुळे परिसरात २७७० नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे..येथील सह्याद्री काऊ फार्मची जागा एमआयडीसीने ताब्यात घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी आता मिल्की मिस्ट डेअरी फूड आणि कल्याणी टेक्नोफोर्ज यांसारख्या नामांकित कंपन्या आपले प्रकल्प सुरू करणार आहेत. एमआयडीसीने या जागेपोटी संबंधित कंपनीला ११६ कोटी ७९ लाख रुपयांची भरपाई दिली आहे. काही कंपन्यांनी जागेचे सर्वेक्षण सुरू केले असून लवकरच प्रत्यक्ष कारखान्यांच्या उभारणीला सुरुवात होईल..औद्योगिक विकासासोबतच या परिसरात २० एकर जागेवर भव्य क्रीडा संकुल साकारत आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत या कामाला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, कटफळ रेल्वे उड्डाणपुलाजवळील एसटीची विभागीय कार्यशाळाही येत्या दोन महिन्यांत कार्यान्वित होणार आहे..या सर्व प्रकल्पांमुळे बारामती एमआयडीसीत एकूण भूखंडांची संख्या १४१२ होणार आहे. रिकाम्या असलेल्या ७७ भूखंडधारकांना तातडीने उद्योग सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती बारामती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.