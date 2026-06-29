पुणे

Baramati News : बारामतीत होणार तीन हजार कोटींची गुंतवणूक

बारामती एमआयडीसीमधील ११४ हेक्टर जागेवर ५२ नवीन भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले असून, याद्वारे २९३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
Money Investment

Money Investment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती - बारामती एमआयडीसीमधील ११४ हेक्टर जागेवर ५२ नवीन भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले असून, याद्वारे २९३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या विस्तारामुळे परिसरात २७७० नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

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