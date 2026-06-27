पुणे

CET Exam Result : सीईटी परीक्षेत बारामतीचा डंका, दोन विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाइल

महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (MHT-CET) २०२६ च्या पीसीएम गटात बारामतीच्या मोशन अकादमीच्या दोन विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल मिळवून देदीप्यमान यश संपादन केले.
Aditya Torave and Sujal Jadhav

Aditya Torave and Sujal Jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती - महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (MHT-CET) २०२६ च्या पीसीएम (फिजिक्स, केमिस्ट्री व मॅथ्स) गटात बारामतीच्या मोशन अकादमीच्या दोन विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल मिळवून देदीप्यमान यश संपादन केले. राज्यातील अवघ्या १२ गुणवंतांच्या यादीत आदित्य अनिल तोरवे आणि सुजल संतोष जाधव यांनी स्थान पटकावले आहे.

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