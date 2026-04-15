Chandrakant Patil : उमेदवारांचे पत्ते शोधा, कॅडबरी मिळवा! चंद्रकांत पाटील यांचा विरोधकांवर खोचक टोला; विक्रमी मतदानाचे आवाहन

वडगाव निंबाळकर - बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात जे उभे आहेत त्यांचे पत्ते शोधून काढणाऱ्याला मी एक कॅडबरी देईन, असा चिमटा काढत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांवर हल्लाबोल केला..महायुती व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारार्थ वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) येथे जाहीर सभेत बोलताना पाटील यांनी मतदारांना विक्रमी मतदानाचे आवाहन केले.निवडणुकीला उभे असलेल्या विरोधकांवर टीका करताना पाटील म्हणाले, "निवडणुकीला उभे असलेले उमेदवार हे मतदारसंघाबाहेरील आहेत. बाहेरचे उमेदवार येथे का उभे राहिले? मतदानाला उभे राहण्याचा त्यांचा हेतू काय, याचा जाब विचारण्याची वेळ आली आहे." निवडणूक एकतर्फी असली तरी मतदानाचे विक्रम प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे..सुनेत्राताई पवार यांचा विजय हा केवळ निकालापुरता मर्यादित न राहता लोकांच्या मनात ठामपणे नोंदला जावा, असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना जोमाने काम करण्याचे निर्देश दिले.केंद्र व राज्य सरकारच्या जनकल्याणकारी योजनांची माहिती घरोघरी पोहोचवण्याचे आवाहन करत पाटील म्हणाले, 'शेतकऱ्यांसाठी, महिलांसाठी, विद्यार्थिनींसाठी राबवलेल्या योजना सर्वांना लाभ देत आहेत. कार्यकर्त्यांनी मतदारांपर्यंत पोहोचून या योजनांची उजळणी करावी. यामुळे आपले ज्ञान वाढेल आणि सर्वसामान्यांना लाभ होईल.'.सभेचे प्रस्ताविक सुनील माने यांनी केले तर निलेश साळवे यांनी आभार मानले. बाळासाहेब गावडे, श्याम कोकरे, सतीश फाळके, पांडुरंग कचरे, अविनाश मोटे, शेखर ओढणे, सरपंच सुनील ढोले, अविनाश शिंदे, बापूराव फणसे, नजीर शेख यांसह मान्यवर उपस्थित होते.