Ajit Pawar Remembrance : बारामतीत अजितदादांच्या आठवणींनी वारकरी भावूक; पानावलेल्या डोळ्यांनी वारकऱ्यांनी व्यक्त केल्या भावना

Ajit Pawar Baramati Wari : संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे काटेवाडीत आगमन होताच भक्तिमय वातावरणात भावनांचा महापूर उसळला. अनेक वर्षे वारकऱ्यांचे प्रेमाने स्वागत करणारे आणि त्यांची सेवा करणारे दिवंगत नेते अजित पवार यांची यंदा प्रकर्षाने आठवण झाली. त्यांच्या अनुपस्थितीची सल वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसून आली. अनेक वारकरी पानावलेल्या डोळ्यांनी दादांच्या आठवणी जागवत पुढील प्रवासाला रवाना झाले..यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी वारकऱ्यांशी संवाद साधत अजित पवारांविषयीच्या भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, "दादांच्या आठवणीत वारकरी आहेत. राज्य सरकारने अजितदादांची जयंती साजरी करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याबद्दल मी सरकारचे आभार व्यक्त करते. दादा सर्वांचे लाडके होते.".Ajit Pawar: अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त सायकल स्पर्धेत साडेतीन हजार स्पर्धक होणार सहभागी ."संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे स्वागत करायला आम्हाला नेहमीच आवडते. मला यायला थोडा उशीर झाला. त्यामुळे जय पवार यांनी पालखीचे स्वागत केले. यापुढील काळातही वारकऱ्यांची सेवा आमच्याकडून अशीच घडत राहील."काटेवाडीत वारकऱ्यांच्या डोळ्यांत दादांविषयीचे प्रेम आणि जिव्हाळा स्पष्टपणे दिसून आला. अनेक वारकरी अजित पवारांच्या आठवणी सांगत भावूक झाले. "दादा प्रत्येक वर्षी आपुलकीने भेटायचे, चौकशी करायचे, सेवा करायचे," अशा भावना अनेकांनी व्यक्त केल्या..दरम्यान, वारीतील भक्तिमय वातावरणाने काटेवाडी परिसर भारावून गेला होता. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात, हरिनामाच्या घोषात आणि बासरीच्या मधुर सुरांनी वातावरण अधिकच प्रसन्न झाले. बासरी वाजवत भजन करणाऱ्या वारकऱ्यांनी उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. त्या सुरांमध्ये अनेक वारकरी भक्तिरसात तल्लीन झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.