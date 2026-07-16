पुणे

Ajit Pawar Remembrance : बारामतीत अजितदादांच्या आठवणींनी वारकरी भावूक; पानावलेल्या डोळ्यांनी वारकऱ्यांनी व्यक्त केल्या भावना

Baramati news : बारामतीत पालखी सोहळ्यादरम्यान वारकऱ्यांनी अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. अनेक वारकरी भावूक झाले आणि पानावलेल्या डोळ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
Ajit Pawar Remembrance baramati ashadhi wari

Ajit Pawar Remembrance baramati ashadhi wari

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ajit Pawar Baramati Wari : संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे काटेवाडीत आगमन होताच भक्तिमय वातावरणात भावनांचा महापूर उसळला. अनेक वर्षे वारकऱ्यांचे प्रेमाने स्वागत करणारे आणि त्यांची सेवा करणारे दिवंगत नेते अजित पवार यांची यंदा प्रकर्षाने आठवण झाली. त्यांच्या अनुपस्थितीची सल वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसून आली. अनेक वारकरी पानावलेल्या डोळ्यांनी दादांच्या आठवणी जागवत पुढील प्रवासाला रवाना झाले.

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