Pune Crime: 'बारकोड'ने केला भांडाफोड! हवेली तालुक्यात बनावट चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र दिले, केंद्रचालकासह दोघांवर गुन्हा

सकाळ डिजिटल टीम
-सुनील जगताप

थेऊर :रिक्षा परमिट/बॅच मिळवण्यासाठी बनावट पोलीस चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र तयार करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा धक्कादायक प्रकार कदमवाकवस्ती(ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील घोरपडे वस्ती परिसरात उघडकीस आला आहे. बार कोडने या फसवणुकीचा भांडाफोड झाला आहे. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

