Pune Accident:'मुक्या प्राण्याला वाचविताना बार्शी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक गंभीर जखमी'; कार-ट्रकची धडक, प्राण्याला वाचवण्याचा प्रयत्न अन्..

उरुळी कांचन : सोलापूरच्या दिशेने जात असताना मुक्या प्राण्याला वाचविताना दुभाजकाला धडकून चारचाकी आणि विरुद्ध पुण्याच्या दिशेला जाणाऱ्या ट्रक यांचा समोरासमोर आल्याने भीषण अपघात झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी पावणे सहाच्या सुमारास सोडतापवाडी (ता. हवेली) हद्दीतील अल्फा पेट्रोल पंपासमोर घडली. महेश अंबादास गलगटे असे गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. उरुळी कांचन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातात गंभीर जखमी झालेले महेश अंबादास गलगटे हे बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात पोलिस उपनिरीक्षक या पदावर सध्या कार्यरत आहेत. ते शुक्रवारी (ता. २२) पहाटे आपल्या चारचाकीसह (इनोव्हा एमएच २४ वि ९५४०) सोलापूरच्या दिशेने दिशेने निघाले होते. सकाळी पावणे सहाच्या सुमारास सोडतापवाडी (ता. हवेली) हद्दीतील अल्फा पेट्रोल पंपासमोरून त्यांची चारचाकी जात असताना दुभाजकावरून मुकं प्राणी महामार्ग ओलांडताना त्यांना दिसलं..मुक्या प्राण्याला वाचविताना त्यांचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि चारचाकी गाडी ही दुभाजकाला धडकून थेट विरुद्ध पुण्याच्या दिशेला जाणाऱ्या ट्रक (एमएच १२ टीवी २८२८) ला धडकली. हा अपघात एवढा भीषण होता की महेश गलगटे यांच्या चारचाकी गाडीचा अक्षरश: चुरा झाला. या अपघातात पोलिस उपनिरीक्षक महेश गलगटे हे सुदैवाने वाचले. तर ट्रक चालक थोडक्यत बचावला. सदर घटनेची माहिती मिळताच उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण कांबळे, रमेश भोसले, सोमनाथ सुपेकर, उद्धव गायकवाड घटनास्थळी दाखल झाले. यांनी तत्काळ भेट देऊन अपघातग्रस्त ट्रक व चारचाकी ही क्रेनच्या सहाय्याने महामार्गामधून बाजूला घेऊन वाहतूक सुरळीत केली आहे. तसेच गंभीर जखमी झालेले पोलिस उपनिरीक्षक महेश गलगटे यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.