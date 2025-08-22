पुणे

Pune Accident:'मुक्या प्राण्याला वाचविताना बार्शी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक गंभीर जखमी'; कार-ट्रकची धडक, प्राण्याला वाचवण्याचा प्रयत्न अन्..

Police Officer Risks Life to Save Animal: मुक्या प्राण्याला वाचविताना त्यांचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि चारचाकी गाडी ही दुभाजकाला धडकून थेट विरुद्ध पुण्याच्या दिशेला जाणाऱ्या ट्रक (एमएच १२ टीवी २८२८) ला धडकली. हा अपघात एवढा भीषण होता की महेश गलगटे यांच्या चारचाकी गाडीचा अक्षरश: चुरा झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन : सोलापूरच्या दिशेने जात असताना मुक्या प्राण्याला वाचविताना दुभाजकाला धडकून चारचाकी आणि विरुद्ध पुण्याच्या दिशेला जाणाऱ्या ट्रक यांचा समोरासमोर आल्याने भीषण अपघात झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी पावणे सहाच्या सुमारास सोडतापवाडी (ता. हवेली) हद्दीतील अल्फा पेट्रोल पंपासमोर घडली. महेश अंबादास गलगटे असे गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

