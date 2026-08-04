पुणे

PhD Fellowship Cut: बार्टी-सारथी-महाज्योती अधिछात्रवृत्तीला फक्त १०० जागांची मर्यादा; घरभाडे भत्ता व आकस्मिक खर्च बंद, संशोधकांचा संताप

बार्टी-सारथी-महाज्योती अधिछात्रवृत्तीला फक्त १०० जागांची मर्यादा; घरभाडे भत्ता व आकस्मिक खर्च बंद केल्याने संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये संताप, राज्यभर निकषानुसार सर्व पात्रांना लाभ देण्याची मागणी
Researchers across Maharashtra have opposed the revised BARTI, SARTHI, MAHAJYOTI and ARTI PhD fellowship guidelines, citing the 100-seat cap per academic year and removal of HRA and contingency grants.

Researchers across Maharashtra have opposed the revised BARTI, SARTHI, MAHAJYOTI and ARTI PhD fellowship guidelines, citing the 100-seat cap per academic year and removal of HRA and contingency grants.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : राज्यातील ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’ आणि ‘आर्टी’ या स्वायत्त संस्थांमार्फत पीएच.डी. करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी अधिछात्रवृत्तीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२३ ते २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या या जाहिरातीत प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी केवळ १०० जागांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच अधिछात्रवृत्तीअंतर्गत मिळणारा घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि संशोधनासाठीचा आकस्मिक खर्च (कॉन्टिजन्सी) यांसारख्या महत्त्वपूर्ण लाभांची तरतूद वगळण्यात आली आहे. जागांमधील कपात आणि आर्थिक भत्त्यांचे उच्चाटन यामुळे राज्यातील संशोधक विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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