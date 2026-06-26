Savitribai Phule Pune University: चांगल्या गुणांनंतरही विद्यार्थी ‘नापास’! सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार; ‘बी.कॉम’च्या निकालात घोळ

पुणे : गुणपत्रिकेवर ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणी द्यायची आणि अंतिम निकालात मात्र विद्यार्थ्यांच्या हाती ‘नापास’चा शिक्का टेकवायचा, हा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा अजब न्याय म्हणावा की भोंगळ कारभार?, ‘बी.कॉम’च्या अंतिम वर्षाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विद्यापीठाच्या निष्काळजीपणामुळे चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणारे शेकडो विद्यार्थी ‘नापास’ झाले. या प्रकारामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘क्यूएस रॅंकिंग’च्या क्रमवारीसह ‘राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क’मध्येही (एनआयआरएफ) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची मोठी घसरण झाल्याने विद्यापीठाच्या कामकाजावर टीकेची झोड उठली आहे. अशातच विद्यापीठाचा आणखी एक अजब कारभार समोर आला आहे. विद्यापीठाच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी सापडले आहे..नेमका काय प्रकार घडला?विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमधील वाणिज्य शाखेच्या ‘बी.कॉम’ या पदवी अभ्यासक्रमाच्या तृतीय वर्षाच्या अंतिम परीक्षेचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला. ‘बी.कॉम’च्या तृतीय वर्षाची परीक्षा एप्रिलमध्ये झाली. मुळातच, या परीक्षेचा निकाल मेच्या अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र, जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. विद्यार्थ्यांनी पदवी मिळवण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून घाम गाळून अभ्यासक्रम पूर्ण केला..निकाल हाती येताच अनेकांना सर्व विषयांमध्ये ‘अ’, ‘अ+’, ‘ब’, ‘ब+’ अशा मानाच्या श्रेणी मिळाल्याचे दिसले. गुणांचा हा आलेख पाहून सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या आनंदाला उधाण आले; मात्र क्षणातच हा आनंद पार विरघळला. कारण, सर्व विषयांत उत्तम गुण आणि श्रेणी असूनही अंतिम निकालाच्या रकान्यात मात्र ‘नापास’ असा शेरा मारल्याचे दिसून आले. हा धक्कादायक निकाल हातात पडल्याने आपण उत्तीर्ण होऊन पदवीधर होण्याच्या आशेवर असलेल्या विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणले. ‘अभ्यास करूनही नापास कसे झालो’, ‘सर्व विषयांमध्ये चांगले गुण असतानाही अंतिम निकालात ‘नापास’चा शेरा कसा काय’, ‘पुढे शिक्षणासाठी प्रवेश कसा मिळवायचा’, असे प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहिले. विद्यापीठाच्या या निष्काळजीपणामुळे शेकडो विद्यार्थी-पालक मानसिक दडपणाखाली आले असून, काहींना नैराश्याने ग्रासले आहे..विद्यार्थ्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून मेहनत घेऊन चांगले गुण मिळविले आहेत. गुणपत्रक स्वतः त्यांच्याच यशाची साक्ष देत आहे. मग परीक्षा विभागाच्या ढिसाळपणामुळे आमच्या मुलांना नापास दाखविल्याने विद्यार्थी तणावात आले आहेत.- एक पालक.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...निकालात काही विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रकात विषयानुसार गुण आणि श्रेणी दिली आहे. परंतु, काही विद्यार्थ्यांना ‘ॲड-ऑन कोर्स’च्या श्रेणी द्यायच्या राहिल्या आहेत. दरम्यान, विद्यापीठाकडून दुरुस्ती करून गुरुवारी रात्रीपर्यंत अद्ययावत निकाल विद्यार्थ्यांना देण्यात आले.- डॉ. राजेंद्र तलवारे, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.