भंडारा डोंगरावर एकटी सापडली दीड वर्षांची चिमुकली, पोलिसांकडून आई-वडिलांचा शोध सुरू; मदतीचे आवाहन

पुणे जिल्ह्यातील देहू इथं भंडारा डोंगरावर दीड वर्षांची एक चिमुकली एकटीच सापडली आहे. सध्या तिच्या आई-वडिलांचा शोध घेतला जात आहे. चिमुकलीच्या आई-वडिलांचा शोध घेण्यासाठी डॉक्टर आणि लेखक प्रकाश कोयाडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलीय. नागरिकांना या चिमुकलीच्या पालकांचा शोध घेण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. तिला मराठी कळत नसल्याचंही डॉक्टर कोयाडे यांनी सांगितलंय..दीड वर्षांची चिमकुलीडॉक्टर कोयाडे यांच्या पोस्टनुसार, चिमुकलीला रात्री ९.१५ वाजता पिंपरी चिंचवड येथील YCM रुग्णालयाच्या बालरोग विभागात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती उत्तम असून कोणताही आजार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. चिमुकली साधारण दीड वर्षांची ते १८ महिन्यांची असावी. तिला मराठी बोललेले समजत नसले तरी हिंदीत ‘मम्मी’ म्हटल्यावर ती हसते, असेही पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..पुण्यात प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये भाकरीत रबरबँड, ग्राहकानं शेअर केला VIDEO.पोलीस घेतायत काळजीचिमुकलीची महिला पोलीस कर्मचारी आईप्रमाणे काळजी घेत असून तिला जेवू घालण्यापासून झोपवण्यापर्यंत त्या तिच्यासोबत आहेत. पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडून तिच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सीसीटीव्ही तपासलेचिमुकली सापडल्यापासून परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासण्यात आले. मात्र अद्याप चिमुकली कुठून आणि कशी भंडारा डोंगरावर पोहोचली याची माहिती समजू शकली नाही. दरम्यान, तिच्या अंगावर कोणतीही जखम किंवा ओरखडा नसल्याचेही पोस्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. स्त्रीरोग विभागातील डॉक्टरांकडूनही तिची तपासणी करण्यात आली आहे..अनेक प्रश्नडोंगरावर ते बाळ एकाकी कसं पोहोचलं? कोणी सोडलं? काही घातपाताचा प्रकार आहे का? काही अंधश्रद्धेचा प्रकार आहे का? बाळ चोरीचा प्रकार आहे का? मग अजून आई-वडिलांची पोलीस तक्रार का नाही? बाहेरच्या राज्यातून केलेल्या बाळ तस्करीचा प्रकार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नसल्याचंही डॉक्टर कोयाडे यांनी म्हटलंय..पोलिसांनी पालकांच्या शोधासाठी आवाहन केले असून संपर्क क्रमांकही दिले आहेत. हे आवाहन अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवून चिमुकलीला तिच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे डॉ. कोयाडे यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.