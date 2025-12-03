Ambegaon Theft : भराडीमध्ये चोरट्यांचा धुमाकूळ; रात्रीत दोन रोहित्र फोडून तांब्याच्या कॉइल-ऑइलची मोठी चोरी!

निरगुडसर : भराडी (ता.आंबेगाव) येथील घोडनदीच्या किनारी असलेल्या स्मशानभूमीजवळ दोन रोहित्र अज्ञात चोरट्यांनी मंगळवार (ता.०२) रोजी मध्यरात्री फोडली,यामध्ये महावितरण कंपनीचे १ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे,ही चोरीची घटना बुधवार (ता.०३) रोजी सकाळी ९ वाजता उघडकीस आली. भराडी येथील घोडनदीकाठी स्मशानभूमी जवळ पाच ते सहा रोहित्र आहेत यातून काही कृषीपंप तर काही घरगुतीसाठी वीज पुरवठा केला जातो.याठिकाणी शेतकऱ्यांचे २५ ते ३० कृषीपंप असून त्यासाठी ३ ते ४ रोहित्र आहेत..सध्या थ्री फेज वीज दिवसा उपलब्ध असून रात्रीची सिंगल फेज वीज असते यामुळे थ्रीफेज बंद असल्या कारणाने वीज गेली तरी कृषीपंपाकडे रात्रीच्या वेळी कोणी शेतकरी फिरकत नाही याचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी मंगळवारी मध्यरात्री पोलवरून दोन रोहित्र खाली पाडले आणि यामधील प्रत्येक १०० के.व्ही रोहित्रामधील २३० लिटर ऑइल असे एकूण दोन्ही मधील ४६० लिटर ऑइल आणि तांब्याच्या कॉइल्स चोरट्यांनी चोरून नेल्या आहेत यामध्ये अंदाजे १ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती निरगुडसर वीज मंडळाचे वीजअभियंता नितेश बसारकर यांनी दिली.चोरीची घटना सकाळी शेतकरी नऊ वाजता कृषीपंप सुरू करण्यासाठी आले असता ही चोरीची घटना उघडकीस आली.पोलिस पाटील संतोष खिलारी यांनी चोरीची माहिती महावितरणला कळवल्यानंतर बुधवारी सकाळी अभियंता नितेश बसारकर यांनी येऊन घटनास्थळी पाहणी केली..Sangli Crime : सततच्या मारहाणीने व मानसिक छळाला कंटाळून सागर माळीने उचले टोकाचे पाऊल; आरोपींना तात्काळ अटक.भराडी येथील घोडनदीकाठी स्मशानभूमी जवळ अनेक वेळा रोहित्र फोडण्याच्या घटना घडल्या आहेत तसेच शेकडो कृषी पंपाच्या केबल चोरीचा देखील घटना घडल्या असून याचा तपास अद्याप लागलेला नाही तरी पारगाव पोलीस ठाण्याकडून चोरीचा तपास तातडीने लावण्याची मागणी भराडी ग्रामस्थांनी केली आहे..निरगुडसर वीज मंडळाचे वीजअभियंता नितेश बसारकर म्हणाले की,दोन रोहित्र अज्ञात चोरट्यांनी फोडून या दोन्हीमधील ४६० लिटर ऑइल आणि तांब्याच्या कॉइल्स चोरून नेल्या आहेत यामुळे महावितरण कंपनीचे १ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे याबाबत पारगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे.तसेच सर्व अहवाल मंचर वीज कार्यालयाला सादर करण्यात येणार असून लवकरात लवकर नवीन रोहित्र बसवण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल..सध्या कांदा लागवडी सुरू असून दोन रोहित्र फोडल्यामुळे या रोहित्रावरील १० कृषीपंप बंद असल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.त्याचबरोबर तरकारी पिके, ऊस आदी पिकांसह जनावरांची चारा पिकांना,जनावरांना पिण्यासाठी पाण्याची गरज आहे त्यामुळे तातडीने नवीन रोहित्र बसवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. फोटो खाली ओळ:भराडी (ता.आंबेगाव) येथील दोन रोहित्र अज्ञात चोरट्यांनी फोडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.