Ambegaon Theft : भराडीमध्ये चोरट्यांचा धुमाकूळ; रात्रीत दोन रोहित्र फोडून तांब्याच्या कॉइल-ऑइलची मोठी चोरी!

Transformer Theft : भराडी येथील घोडनदीकाठ दोन रोहित्र अज्ञात चोरट्यांनी फोडून तांब्याच्या कॉइल्स आणि ४६० लिटर ऑइल चोरी केले. या घटनेत महावितरणचे १.६० लाखांचे नुकसान झाले असून शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.
Unknown thieves vandalized two transformers, stealing copper coils and oil at Bharadi

नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : भराडी (ता.आंबेगाव) येथील घोडनदीच्या किनारी असलेल्या स्मशानभूमीजवळ दोन रोहित्र अज्ञात चोरट्यांनी मंगळवार (ता.०२) रोजी मध्यरात्री फोडली,यामध्ये महावितरण कंपनीचे १ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे,ही चोरीची घटना बुधवार (ता.०३) रोजी सकाळी ९ वाजता उघडकीस आली. भराडी येथील घोडनदीकाठी स्मशानभूमी जवळ पाच ते सहा रोहित्र आहेत यातून काही कृषीपंप तर काही घरगुतीसाठी वीज पुरवठा केला जातो.याठिकाणी शेतकऱ्यांचे २५ ते ३० कृषीपंप असून त्यासाठी ३ ते ४ रोहित्र आहेत.

