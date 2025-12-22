पुणे

Bharat Mandapam Pune : भारत मंडपम’ प्रकल्पाची माहिती जाहीर करा; सजग नागरिक मंचाची मागणी!

Pune Development : लोहगाव येथे ‘भारत मंडपम’ प्रकल्पासाठी महत्त्वाची नागरी आरक्षणे रद्द करण्याच्या निर्णयावर नागरिकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती जाहीर करून हरकत-सूचना कालावधी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे : महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) लोहगाव येथे वाहनतळ, रुग्णालय, उद्यान अशी महत्वाची आरक्षणे रद्द करून तेथे दिल्लीच्या धर्तीवर ‘भारत मंडपम’ प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यावर हरकत घेण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. पण या प्रकल्पाबाबत कोणतीही सविस्तर माहिती नागरिकांसमोर मांडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हरकत-सूचना नोंदविण्याची मुदत एक महिना वाढवावी आणि सर्व कागदपत्रे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावीत अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि पर्यावरण तज्ज्ञ सारंग यादवाडकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.

माझा प्रभाग, माझी जबाबदारी ः राजेंद्र जगताप
