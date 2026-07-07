पुणे

Bhimashankar Darshan: भीमाशंकर मंदिराला पाण्याचा वेढा; भाविकांच्या सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर, दर्शनासाठी येणार असाल तर ही बातमी वाचा!

Heavy rainfall affects Bhimashankar Temple: मुसळधार पावसामुळे भीमाशंकर मंदिर परिसरात पाणी व चिखलाचा कहर; मर्यादित वेळेतच दर्शन, भाविकांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह
Monsoon Disrupts Bhimashankar Darshan as Temple Premises Get Flooded

Monsoon Disrupts Bhimashankar Darshan as Temple Premises Get Flooded

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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भीमाशंकर: श्री क्षेत्र भीमाशंकर (ता. खेड) येथे सोमवारी (ता. ६) दिवसभर झालेल्या मुसळधार पावसानंतर मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने मंदिराला अक्षरशः पावसाच्या पाण्याचा वेढा पडला. यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

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