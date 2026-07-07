Bhimashankar Darshan: भीमाशंकर मंदिराला पाण्याचा वेढा; भाविकांच्या सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर, दर्शनासाठी येणार असाल तर ही बातमी वाचा!

भीमाशंकर: श्री क्षेत्र भीमाशंकर (ता. खेड) येथे सोमवारी (ता. ६) दिवसभर झालेल्या मुसळधार पावसानंतर मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने मंदिराला अक्षरशः पावसाच्या पाण्याचा वेढा पडला. यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सध्या मंदिर सकाळी ७ ते ११ या वेळेतच भाविकांच्या दर्शनासाठी खुले ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांमुळे दर्शन बंद ठेवले जाते. सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सभामंडप, पायरीमार्ग, मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण, पायाभूत सुविधा आदी कामे गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून सुरू आहेत. या कामांमुळे मंदिर सुमारे पाच महिने दर्शनासाठी बंद होते. जिल्हा प्रशासनाने १५ जूनपासून काही नियम व अटींसह मंदिर भाविकांसाठी खुले केले आहे..मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले असून अनेक ठिकाणी चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे दर्शनासाठी येणारे भाविक, निसर्गप्रेमी, स्थानिक नागरिक तसेच व्यावसायिक यांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे..विकासकामे सुरू असताना पावसाळ्याचा विचार करून योग्य नियोजन व पाण्याचा निचरा होईल अशा उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची भावना भाविक आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने केवळ कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर न देता दर्जेदार कामे करून भाविकांना सुरक्षित व सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.“प्रशासनाकडून साफ सफाई व पाण्याचे मार्ग क्लिअर केले आहेत. भाविकांनी सकाळी ७ ते ११ या वेळेत दर्शन सुरू असून त्यावेळेत यावे आणि शक्यतो गर्दी करू नये. असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.”- सागर पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, घोडेगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.