पुणे

श्रावणात भीमाशंकर मंदिर १६ तास खुले राहणार

श्रावणात भीमाशंकर मंदिर १६ तास खुले राहणार
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भीमाशंकर, ता. १० : श्रावण महिन्यानिमित्त श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथील ज्योतिर्लिंग मंदिर भाविकांसाठी पहाटे ५ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत गर्दीचे नियोजन, वाहतूक आणि सुरक्षेबाबत विविध उपाययोजना निश्‍चित करण्यात आल्या.
श्रावणी सोमवारच्या पार्श्‍वभूमीवर मंदिर परिसरात सभामंडप व पायरी मार्गाचे काम सुरू असल्याने दर्शन व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी मंचर, राजगुरुनगर आणि नारायणगाव येथून जादा एसटी बस सोडण्यात येतील. तसेच खासगी वाहनांसाठी एसटीच्या दराप्रमाणेच शुल्क आकारणी करण्याबाबत चर्चा झाली.

ऑनलाइन बुकिंग आणि सुरक्षा
दर्शनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अभिषेक आणि व्हीआयपी दर्शनासाठी केवळ ऑनलाइन बुकिंगची सक्ती करण्यात आली आहे. सुरक्षेसाठी मंदिर आणि वाहनतळ परिसरात स्वतंत्र पोलिस उपनिरीक्षकांसह अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात असेल.

प्रशासकीय निर्णय
परिसर प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी वन विभागाला कडक कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, देवस्थानच्या नियोजनासाठी निवृत्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती आणि खेडच्या तहसीलदारांकडे सदस्य सचिवपद देण्याबाबतही बैठकीत मागणी करण्यात आली. बंद असलेली पाणी योजना तातडीने सुरू करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.

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