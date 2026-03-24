Jitendra Dudi: भीमाशंकर गावठाणाचे होणार स्थलांतर: जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, ग्रामस्थांची अटीशर्तीवर मान्यता!

पुणे: श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथील गावठाणाचे दीडशे मीटर लांब जागेत स्थलांतर करण्याच्या प्रस्तावास ग्रामस्थांनी अटीशर्तीवर मान्यता दिली. त्यामुळे आता गावठाणाचे स्थलांतर करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या खासगी जागेचे भूसंपादन करून पुढील वर्षभरात याठिकाणी नव्याने गाव वसविण्याचे नियोजन असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी दिली..पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याला येणारे सुमारे एक लाख भाविक दररोज मंदिराला भेट देण्याची शक्यता आहे. मंदिराभोवती असलेल्या गावामुळे या परिसरात चेंगराचेंगरी, तसेच आगीसारख्या अनुचित घटना घडू शकतात. याठिकाणी असलेल्या ११० घरांमुळे मंदिराला येण्यासाठीचा रस्ता अरुंद होतो. तसेच, सध्याच्या दाट वस्तीमुळे अग्निशामक दलाच्या गाड्या आणि रुग्णवाहिकांसाठी आवश्यक असलेला आपत्कालीन प्रवेश मार्ग तयार करणे शक्य होत नाही. हे लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी डुडी यांनी या गावठाणाचे स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव ग्रामस्थांपुढे ठेवला होता. त्या प्रस्तावाला ग्रामस्थांनी एकमताने मंजुरी दिली. याबाबतचे अधिकृत पत्र ग्रामस्थांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपुर्त केले..या प्रस्तावानुसार, भीमाशंकर गावठाणातील सुमारे १२५ कुटुंबांचे पुनर्वसन जवळील उपलब्ध ३६ एकर जागेत करण्यात येणार आहे. सध्याच्या गावाचे क्षेत्र ३७ हजार चौरस मीटर असून, प्रस्तावित गावाचे क्षेत्र ५२ हजार चौरस मीटर असेल. नवीन गावठाणात ग्रामपंचायत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, समाजमंदिर, मध्यवर्ती सभागृह, बाजारपेठ आणि अन्य सुविधा देण्यात येणार आहेत. पुनर्वसनामुळे मंदिर परिसरात शाश्वत विकासासाठी दीर्घकालीन जागा उपलब्ध होईल. प्रस्तावित पुनर्वसन आराखड्यात एकूण ३६ एकर जागा उपलब्ध होणार आहे. तर, सुमारे १८ ते २० एकर जागेचे भूसंपादन करण्याची गरज भासणार आहे. या नवीन वसाहतीत ८० टक्के घरे ५०० चौरस फुटांची असतील. तर, २० टक्के घरे एक हजार चौरस फुटांची असतील..मंजूर आराखड्यानुसार, मंदिराच्या परिसरात ५ हजार ८०० चौरस मीटर जागा मोकळी होणार आहे. त्यामुळे भाविकांना अत्याधुनिक, सुव्यवस्थित सोयी उपलब्ध करून देता येतील. या जागेमुळे एकाचवेळी सुमारे २५ हजार भाविकांना सहजपणे सामावून घेता येईल, गर्दीचे व्यवस्थापन सुलभ होईल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक हालचाली करणे सहज शक्य होणार आहे..ग्रामस्थांनी या स्थलांतरास मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. स्थलांतर करण्यासाठी खासगी जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नवीन गावठाण बांधण्यासाठीही निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. संपूर्ण निधी प्राप्त झाल्यानंतर, कायदेशीर बाबी पार पडल्यानंतर वर्षभरात ग्रामस्थांना नवीन घरांमध्ये प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे