NEET Success Story: टिंगल सहन केली, आजाराशी लढली अन् NEET जिंकली; भूमिकाची प्रेरणादायी कहाणी, आता पुण्यात MBBSचे शिक्षण

पुणे : शाळेत पाठीच्या कण्यातील व्यंगावरून होणारी चेष्टा आणि बसणे-उठणेही अवघड करणारा गंभीर आजार... मात्र संकटांसमोर न झुकता छत्रपती संभाजीनगरच्या एलन करिअर इन्स्टिट्यूटची विद्यार्थिनी भूमिका राठोड हिने आपल्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या जोरावर ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेत यश संपादन केले. शारीरिक दिव्यांग प्रवर्गात देशात २१५७ वा क्रमांक पटकावत तिने पुण्यातील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस प्रवेश निश्चित केला आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.भूमिकाला जन्मापासूनच ‘कायफोस कोलिओसिस’ हा दुर्धर आजार आहे. तिचा पाठीचा कणा वाकलेला आहे. शस्त्रक्रियेत पक्षाघाताचा धोका असल्याने कुटुंबीयांनी शस्त्रक्रिया टाळली. मात्र, शारीरिक मर्यादांना तिने स्वप्नांच्या आड येऊ दिले नाही. दहावीत ८२ टक्के आणि बारावीत ८६.८३ टक्के गुण मिळवणाऱ्या भूमिकाने ‘एलन करिअर इन्स्टिट्यूट’मधून ‘नीट’ची तयारी केली..‘‘शाळेत मुले माझी टिंगल करायची, वाईट वाटायचे; पण मी आजाराला कमजोरी मानले नाही. डॉक्टर होऊन उत्तर द्यायचे हा संकल्प केला आणि आज तो पूर्ण झाला,’’ अशा शब्दांत भूमिकाने भावना व्यक्त केली.एलन करिअर इन्स्टिट्यूट, छत्रपती संभाजीनगरचे केंद्र प्रमुख नरेंद्र सिंह म्हणाले,‘‘भूमिकाचे धैर्य इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण आहे. जी मुले छोट्या-छोट्या समस्यांमुळे घाबरून जातात, अशी उदाहरणे त्यांना पुढे जाण्याची शिकवण देतात. भूमिकाच्या मेहनतीचा आणि यशाचा आम्हाला अभिमान आहे.’’.कुटुंबाची खंबीर साथभूमिकाच्या कठीण काळात तिच्या पालकांनी भक्कम आधार दिला. वडील गोरक्षनाथ यांनी स्वतःच्या दिनक्रमात बदल करत तिला नियमित कोचिंगला नेण्या-आणण्याची जबाबदारी पार पाडली आणि शिक्षकांच्या संपर्कात राहिले; तर आई वंदना यांनी तिला सातत्याने मानसिक बळ दिले..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...अपयशाने खचले नाही : भूमिका‘‘डॉक्टर असलेल्या मावशीकडून प्रेरणा घेऊन मी हे स्वप्न पाहिले. सराव परीक्षेत कमी गुण यामुळे निराशा यायची; पण शिक्षकांच्या प्रोत्साहनामुळे चुका सुधारत गेले. शारीरिक व्यंगाने खचून न जाता प्रामाणिक मेहनत आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती बाळगली, तर आव्हानांचेही संधीत रूपांतर करता येते,’’ अशी प्रतिक्रिया भूमिकाने व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.