पुणे

NEET Success Story: टिंगल सहन केली, आजाराशी लढली अन् NEET जिंकली; भूमिकाची प्रेरणादायी कहाणी, आता पुण्यात MBBSचे शिक्षण

Bhumika Rathod Overcomes Disability to Crack NEET 2026: जन्मजात पाठीच्या कण्याच्या व्यंगावर मात करत भूमिकाने नीट-यूजीत यश मिळवले; शारीरिक दिव्यांग प्रवर्गात देशात २१५७ वा क्रमांक, पुण्यात बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसचे स्वप्न साकार
NEET 2026 Bhumika Rathod Turns Adversity Into Success Secures MBBS Admission After Overcoming Physical Challenges

NEET 2026 Bhumika Rathod Turns Adversity Into Success Secures MBBS Admission After Overcoming Physical Challenges

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शाळेत पाठीच्या कण्यातील व्यंगावरून होणारी चेष्टा आणि बसणे-उठणेही अवघड करणारा गंभीर आजार... मात्र संकटांसमोर न झुकता छत्रपती संभाजीनगरच्या एलन करिअर इन्स्टिट्यूटची विद्यार्थिनी भूमिका राठोड हिने आपल्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या जोरावर ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेत यश संपादन केले. शारीरिक दिव्यांग प्रवर्गात देशात २१५७ वा क्रमांक पटकावत तिने पुण्यातील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस प्रवेश निश्चित केला आहे.

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