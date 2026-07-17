Pune Metro: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मगरपट्ट्याचा उड्डाण पूल पाडणार; भैरोबानाला-हडपसर ते यवत ३६.५ किमी उड्डाण पूल हाेणार, मेट्रो विस्तारालाही गती

पुणे: शहरातील मेट्रोचा विस्तार व हडपसर भागातील पर्यायाने सोलापूर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी दोन टप्प्यांत उड्डाण पूल बांधण्यात येणार आहे. भैरोबानाला ते हडपसर (आकाशवाणी) व हडपसर ते यवत असा एकूण ३६.५ किलोमीटर लांबीचा उड्डाण पूल बांधण्यात येणार आहे. मेट्रो व एमएसआयडीसी (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ) यांच्या वतीने हे काम केले जाणार आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.मगरपट्टा येथील उड्डाण पुलाचा या प्रकल्पाला अडथळा होत असल्याने तो पाडून नवीन उड्डाण पूल बांधण्यात येणार आहे. हे काम मेट्रो प्रशासन करणार असून, येथे डबलडेकर उड्डाण पूलहोणार आहे. मेट्रो प्रशासन स्वारगेट ते हडपसर दरम्यान नवीन मार्गिका सुरू करणार आहे. त्यासाठी मगरपट्टा येथील उड्डाण पुलाचा अडथळा ठरत आहे, ही बाब लक्षात घेता तो पाडून नवीन उड्डाण पूल तसेच भैरोबानाला ते हडपसरदरम्यान नवीन उड्डाण पूल बांधण्याचे कामदेखील मेट्रो प्रशासन करणार आहे. हे अंतर ५ किलोमीटरचे आहे. त्यासाठी सुमारे ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे..जानेवारी २०२७ मध्ये सुरुवातमेट्रो प्रशासन हे काम पुणे महापालिका व वाहतूक पोलिस यांच्या समन्वयातून करणार आहे. मगरपट्टा येथील उड्डाण पूल पाडल्यावर तेथे होणारी वाहतूक कोंडी, पर्यायी वाहतूक व्यवस्था यावर सध्या वाहतूक पोलिसांचे नियोजन सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत यावर एकत्रित काम केले जाणार आहे. प्रत्यक्षात कामाला जानेवारी २०२७ मध्ये सुरुवात होणार आहे. स्वारगेट ते हडपसर ही मेट्रो मार्गिका उड्डाण पुलावर असणार आहे. सामान्यपणे २३ मीटर उंचीवर ही मार्गिका असेल..हडपसर-यवत सहापदरी उड्डाण पूलपुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी व वाढते अपघात कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने हडपसर-यवतदरम्यान सहापदरी उड्डाण पुलाला मंजुरी दिली. हा तब्बल ३१.५ किलोमीटर लांबीचा उड्डाण पूल असेल. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) वतीने हे काम केले जाणार आहे. यासाठी सुमारे ५ हजार २६२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन शनिवारी (ता. १८) होणार आहे. हा प्रकल्पदेखील पुढील वर्षी सुरू होणार असून यासाठी किमान चार ते पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मेट्रोच्या कामासाठी मगरपट्टा येथील उड्डाण पूल पाडण्यात येणार आहे. तसेच नवीन उड्डाण पूलदेखील मेट्रो प्रशासन बांधणार आहे. सहा ते सात महिन्यांनी या कामाला सुरुवात होईल.- अतुल गाडगीळ, प्रकल्प संचालक, मेट्रो, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.