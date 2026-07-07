Pune Mumbai Railway Route Close : मोठी बातमी! पुणे-मुंबई रेल्वे मार्ग बुधवारी देखील राहणार बंद; दिवसभरात १४ गाड्या रद्द

पुणे - मंकी हिल केबिनदरम्यान झालेल्या भूस्खलनामुळे पुणे-मुंबई रेल्वे मार्गावरील वाहतूक सलग दुसऱ्या दिवशीही विस्कळित राहिली. दुरुस्तीचे काम पूर्ण न झाल्याने बुधवारीही हा मार्ग सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले असून, मंगळवारी १४ गाड्या रद्द, १३ गाड्यांचे मार्ग बदल आणि आठ गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला..दोन दिवस मार्ग बंद असल्याने दोन्ही शहरांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांसह दररोज रेल्वेने ये-जा करणाऱ्या नोकरदारांची मोठी गैरसोय झाली. दुरुस्तीचे काम जलदगतीने सुरू आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्वरित सर्व रेल्वे गाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. मात्र बुधवारी (ता.८) मार्ग खुला होण्याची शक्यता कमी आहे, असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले..मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळल्याने सोमवारी (ता.६) सकाळपासूनच पुणे-मुंबई-पुणे रेल्वेची वाहतूक विस्कळित झाली होती. मंकी हिल केबिनदरम्यान झालेल्या भूस्खलनमुळे मुंबई-पुणे तसेच दक्षिण भारत, मराठवाडा, गुजरात आणि उत्तर भारताकडे धावणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. दरम्यान सोमवार सकाळपासूनच रेल्वे मार्ग दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. मात्र अद्याप ते पूर्ण न झाल्याने मंगळवारी देखील रेल्वे सेवा विस्कळित झाली होती..या गाड्या रद्द -मंगळवारी डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्स्प्रेस, इंद्रायणी एक्स्प्रेस, प्रगती एक्स्प्रेस, सिंहगड एक्स्प्रेस, इंटरसिटी एक्स्प्रेस यांसारख्या दैनंदिन प्रवाशांच्या प्रमुख १४ गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच मुंबई-धुळे एक्स्प्रेस आणि सीएसएमटी-सोलापूर, भुज-पुणे, सातारा-दादर एक्स्प्रेस देखील रद्द करण्यात आली. सीएसएमटी-कोल्हापूर एक्सप्रेस ही गाडी सीएसएमटी ते खडकी दरम्यान रद्द करण्यात आली असून, ती खडकी येथून आपल्या निर्धारित वेळेनुसार सुटली. मंगळवारी एकूण १३ गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत, तर ८ गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे..प्रवासापूर्वी रेल्वेची माहिती तपासण्याचे आवाहन -पुणे-मुंबई रेल्वे मार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाल्याने प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी आपल्या रेल्वे गाडीची अद्ययावत माहिती तपासून घ्यावी, असे आवाहन मध्य रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. गाड्यांचे वेळापत्रक, मार्गातील बदल अथवा रद्द करण्यात आलेल्या गाड्यांची माहिती रेल्वेच्या अधिकृत मोबाईल ॲप, संकेतस्थळ किंवा रेल्वे चौकशी केंद्रावर उपलब्ध आहे. प्रवाशांनी खात्री करूनच प्रवासासाठी घराबाहेर पडावे, तसेच पर्यायी मार्गाने प्रवासाची तयारी ठेवावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..कर्जत आणि लोणावळा दरम्यान तीन ठिकाणी दरड कोसळली आहे. ते हटविण्याचे काम जलदगतीने सुरू आहे. बुधवारी हा मार्ग खुला होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या मार्गावरील काही गाड्या बुधवारी देखील रद्द करण्यात आलेल्या आहेत.- डॉ. स्वप्नील निला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.