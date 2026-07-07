पुणे

Pune Mumbai Railway Route Close : मोठी बातमी! पुणे-मुंबई रेल्वे मार्ग बुधवारी देखील राहणार बंद; दिवसभरात १४ गाड्या रद्द

मंकी हिल केबिनदरम्यान झालेल्या भूस्खलनामुळे पुणे-मुंबई रेल्वे मार्गावरील वाहतूक सलग दुसऱ्या दिवशीही विस्कळित राहिली.
Pune Mumbai Railway Route Close

Pune Mumbai Railway Route Close

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मंकी हिल केबिनदरम्यान झालेल्या भूस्खलनामुळे पुणे-मुंबई रेल्वे मार्गावरील वाहतूक सलग दुसऱ्या दिवशीही विस्कळित राहिली. दुरुस्तीचे काम पूर्ण न झाल्याने बुधवारीही हा मार्ग सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले असून, मंगळवारी १४ गाड्या रद्द, १३ गाड्यांचे मार्ग बदल आणि आठ गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला.

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